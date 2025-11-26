Руска амбасада Конаковићу: "Како све ви ту? Добродошли у посаду руске подморнице"

Извор:
АТВ
26.11.2025
18:32
Из Амбасаде Русије у БиХ позвали су министра иностраних послова у Савјету министара Елмедина Конаковића да прекине баналну русофобичну реторику.
- Позивамо Елмедина Конаковића да прекине баналну русофобичну реторику, трезвено сагледа ситуацију, конструктивно користи постојеће могућности за изградњу обострано корисних односа између Русије и БиХ, умјесто њиховог торпедирања, што не служи интересима наших пријатељских народа - саопштено је из руске Амбасаде.
Поводом изјаве Конаковића да је СНСД на челу са Милорадом Додиком "руска подморница", из руске Амбасаде истичу да је ријеч о опсесивно-компулзивној идеји Конаковића, који на ту министарску функцију не би био ни постављен без Додикове сагласности.
- Дошао је у Министарство иностраних послова баш на руској подморници, јер без сагласности СНСД-ог "капетана" Милорада Додика, Конаковић не би постао "чамџија" Министарства. Зато, добродошли у посаду руске подморнице, господине Конаковићу! - поручили су из Амбасаде Русије у БиХ.
