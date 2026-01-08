Род Благојевић није заборавио своје огњиште: Запјевао "Тамо далеко"

08.01.2026
Род Благојевић, бивши гувернер Илиноиса, није заборавио своје коријене, огњиште, претке и домовину, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
Додик је на Инстаграму објавио видео-снимак на којем, један од најближих сарадника америчког предсједника Доналда Трампа пјева пјесму "Тамо далеко".
"Као што је рекао Добрица Ћосић: `Човек не може побећи од онога што му је у корену. Земља је једина истина коју нико не може порећи, јер нас она држи и кад ми њу заборавимо`", подсјетио је Додик.
