Цвијановић: Српска створена као воља народа

08.01.2026
19:43
Република Српска је створена као воља народа, на томе почива до данас, а као таква ће надживјети и све нас, рекла је српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић.
"Она је била и остала једини гарант наше слободе и опстанка, и за њу се вриједи борити, јер Република Српска нема алтернативу. Нека вјечно живи наша отаџбина, Република Српска", истакла је Цвијановићева на Инстаграму.
