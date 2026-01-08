Logo
Цвијановић: Српска створена као воља народа

08.01.2026

19:43

Цвијановић: Српска створена као воља народа
Република Српска је створена као воља народа, на томе почива до данас, а као таква ће надживјети и све нас, рекла је српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић.

"Она је била и остала једини гарант наше слободе и опстанка, и за њу се вриједи борити, јер Република Српска нема алтернативу. Нека вјечно живи наша отаџбина, Република Српска", истакла је Цвијановићева на Инстаграму.

Жељка Цвијановић

