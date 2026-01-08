Додик: Без Републике Српске и њеног постојања нема будућности

08.01.2026
Убјеђивали су ме да треба да одржим говор. Пристао сам зато што желим да кажем да волим Републику Српску, и не видим будућност без ње и њеног постојања, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик на свечаној Академији поводом Дана Републике Српске.
"Срби су платили велику цијену нашим заблудама југословенства. У Бањалуци смо формирали Војску Републике Српске и од првог дана на њеном челу је био генерал Ратко Младић. Прије тога донијели смо и Устав који и данас важи. Сукобе смо дочекали неспремни и невјерујући да могу да убију нашег свата и то пред црквом у Сарајеву. Да у Сијековцу се појаве "зелене беретке" и убијају наш народ", рекао је Додик.
Додик подсјећа да је за Српску живот дало 26.000 бораца.
"Велики број оних који су рањени, остали инвалиди, и они који су морали напустити своје огњиште. А њега најчешће примјетимо када га изгубимо. Многе наше породице остале су без насљедника у протеклом периоду. Измислили су причу о колективној кривици, а онда судили само нама Србима. Скрајнули су наше вође, видите гдје су завршили Милошевић, Караџић, Плавшић, Младић, а у Хагу нисмо видјели Фрању Туђмана или Алију Изетбеговића", истакао је Додик.
Додик истиче да је био свједок времена када су се Српској одузимале бројне надлежности.
"Сада видимо колико је то било погрешно и колико је то било на штету Републике Српске. Радовали смо се сваком сусрету са Србијом, коју доживљавамо као своју земљу. Ми смо један народ који заслужује једну државу и од тога нећемо одустати", поручио је Додик.
Додик каже да покушавају да забране и обиљежавање Дана Републике, али да се нико више не плаши тих пријетњи.
"Ја сам промјенио методе, али циљ нисам. БиХ је за нас нежељено мјесто. Све ове године само смо губили и губили. Нисмо спремни да дајемо свој суверенитет да идемо, ко зна гдје, у неку ЕУ која ће се брзо угасити", рекао је Додик.
Додик је рекао да је српски народ побједио све подјеле, и да смо се јединствено борили за нашу слободу.
"Оних 24.000 исписаних имена то најбоље показују. Једина наша идеологија је само Република Српска", закључио је предсједник СНСД-а.
