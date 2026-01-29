Logo
Цијене бакра скочиле за 11 одсто

Извор:

Агенције

29.01.2026

23:00

Цијене бакра скочиле су данас за 11 одсто на рекордних 14.527 долара по тони.

Оваква ситуација ставља трговце пред одлуком да ли да прате раст на тржишту, који су подстакли спекуланти, а замах је навео на даљу куповину, пренио је Ројтерс.

То је био највећи једнодневни раст бакра на Лондонској берзи метала (ЛМЕ) од новембра 2008. године.

Судница, чекић

Свијет

Мурис пред ирским судом због убиства сународника из БиХ

На раст цијена бакра утичу и стално ограничена понуда и снажна индустријска потражња, посебно подстакнута глобалном транзицијом на обновљиве изворе енергије и вјештачку интелигенцију.

У међувремену, залихе бакра у Шангају, Лондону и Њујорку порасле су посљедњих нед‌јеља, подижући комбиноване залихе на више од 900.000 тона.

