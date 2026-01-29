Цијене бакра скочиле за 11 одсто

Цијене бакра скочиле су данас за 11 одсто на рекордних 14.527 долара по тони.

Оваква ситуација ставља трговце пред одлуком да ли да прате раст на тржишту, који су подстакли спекуланти, а замах је навео на даљу куповину, пренио је Ројтерс.

То је био највећи једнодневни раст бакра на Лондонској берзи метала (ЛМЕ) од новембра 2008. године.

На раст цијена бакра утичу и стално ограничена понуда и снажна индустријска потражња, посебно подстакнута глобалном транзицијом на обновљиве изворе енергије и вјештачку интелигенцију.

У међувремену, залихе бакра у Шангају, Лондону и Њујорку порасле су посљедњих нед‌јеља, подижући комбиноване залихе на више од 900.000 тона.