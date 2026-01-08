Logo
Мацут: Не треба постављати питање постојања Републике Српске

08.01.2026

17:50

Мацут: Не треба постављати питање постојања Републике Српске
Фото: АТВ

Премијер Србије Ђуро Мацут рекао је да у оквиру БиХ уопште не треба постављати питање постојања Републике Српске, која је загарантована Дејтонским мировним споразумом и са којом ће Србија у специјалним односима увијек градити традиционално утврђене односе у свим областима.

Мацут је рекао новинарима у Бањалуци да Србија подржава Републику Српску као равноправан ентитет у оквиру БиХ који је признат у складу са Дејтонским споразумом.

минеаполис

Свијет

Протест у Минеаполису послије убиства жене у акцији ИЦЕ-а

- БиХ чине два ентитета и Брчко дистрикт са три конститутивна народа, а Српска је призната као један од ентитета. Ми је потпуно подржавамо и настављамо са нашим специјалним паралелним везама што је природан след, односно да се наши народи морају сусретати, сарађивати, подржавати се и унапређивати односе - рекао је Мацут уочи свечане академије у Бањалуци поводом 9. јануара, Дана Републике.

Он је изразио задовољство што се одаје почаст погинулим борцима Српске који су се борили да Република данас може да прославља Дан Републике.

- Циљ је да се живи у миру, слози и разумевању са свим грађанима који живе у Српској. А становници Србије и даље ће одржавати братске и пријатељске односе односе са свима који живе у Српској - рекао је Мацут.

Патријарх Порфирије

Република Српска

Патријарх Порфирије: Окупила нас двострука радост - рођење Исуса Христа и рађање Реублике Српске

Он је додао да Србија подржава интегралну БиХ са уставним овлаштењима које Српска има у оквиру те земље.

- Ми ћемо у специјалним односима са Српском увек градити наше традиционално утврђене односе у свим областима - рекао је Мацут, који је грађанима честитао 9. јануар, Дан Републике Српске.

Девети јануар слави се као Дан Републике Српске јер је тог датума 1992. године настала под првобитним називом Република српског народа у БиХ.

Српску су основали српски посланици у тадашњој Скупштини БиХ након што су прегласани у кључним питањима о опстанку Југославије, а припадници друга два народа кренули у сецесију мимо воље Срба, који су имали статус конститутивног народа.

Borjana Kristo

БиХ

Кришто: Никшић блокирао буџетски процес и функционисање институција

Назив Република српског народа у БиХ био је у употреби до 28. фебруара 1992. године и проглашења првог Устава, када је замијењен са Српска Република БиХ, који је кориштен до 12. августа 1992. године, када је уведен Српска Република. Тај назив септембра 1992. године замијењен је садашњим - Република Српска.

