"Фолксваген" затвара фабрику због олује

Извор:
СРНА
08.01.2026
17:37
"Фолксваген" ће сутра због зимске олује обуставити производњу у својој фабрици у Емдену, на сјеверозападу Њемачке, рекао је портпарол компаније.
Локални лист "Нордвест цајтунг" први је извијестио о обустави рада у Емдену, гдје "Фолксваген" производи своје моделе "ај-ди четири" и "ај-ди седам".
Други погони у Њемачкој, укључујући централну фабрику "Фолксвагена" у Волфсбургу, радиће нормално "како ствари тренутно стоје", рекао је портпарол.
Двије фабрике у Оснабрику и Цвикауу остају затворене ове седмице због божићних празника.
