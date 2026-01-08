Logo
"Фолксваген" затвара фабрику због олује

Извор:

СРНА

08.01.2026

17:37

Коментари:

0
"Фолксваген" затвара фабрику због олује

"Фолксваген" ће сутра због зимске олује обуставити производњу у својој фабрици у Емдену, на сјеверозападу Њемачке, рекао је портпарол компаније.

Локални лист "Нордвест цајтунг" први је извијестио о обустави рада у Емдену, гдје "Фолксваген" производи своје моделе "ај-ди четири" и "ај-ди седам".

Саво Минић

Република Српска

Минић: Све слободе српског народа дошле су кроз велике жртве које не смијемо да заборавимо

Други погони у Њемачкој, укључујући централну фабрику "Фолксвагена" у Волфсбургу, радиће нормално "како ствари тренутно стоје", рекао је портпарол.

Двије фабрике у Оснабрику и Цвикауу остају затворене ове седмице због божићних празника.

Тагови:

Њемачка

Folksvagen

