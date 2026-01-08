Logo
Грађанима послат СМС због ''временске бомбе'': Временске прилике опасне по живот

Телеграф

08.01.2026

17:24

Фото: Tanjug/AP/Johan Nilsson

Метеоролошки завод Велике Британије подигао је упозорење на вјетар за Корнвол и Острва Сили на црвени ниво, наводећи да ће временске прилике сада представљати "опасност по живот".

Саопштено је да ће олуја Горети донијети "опасне олујне вјетрове", који ће трајати од 16 до 23 часа данас.

Метеоролози додају да треба очекивати "оштећења зграда и кућа, са крововима које ће вјетар односити и обореним далеководима", као и "летеће крхотине које представљају опасност по живот".

У приобалним подручјима предвиђају се веома велики таласи, уз могућност да морски материјал буде "избачен на путеве, шеталишта уз обалу и куће".

Очекују се и прекиди у снабдијевању електричном енергијом, који би могли да утичу и на мобилну телефонију.

Метеоролошки завод наводи и да ће олуја донијети "период изузетно јаких сјеверозападних вјетрова", са максималним ударима од 130 до 160 километара на час, или чак и јачим.

Из Кабинета владе наводе да ће компатибилни мобилни телефони емитовати гласан звук налик сирени чак и ако су подешени на нечујни режим. Звук и вибрација трајаће око 10 секунди.

Шта је "временска бомба" и колико често погађа Велику Британију?

Олуја Горети, прва именована олуја ове године, данас погађа Велику Британију и са собом доноси такозвану "временску бомбу".

Овај феномен, познат и као експлозивна циклогенеза или бомбастични циклон, може да изазове снијег и вјетрове довољно јаке да обарају дрвеће и нанесу структурну штету.

Иако временска бомба није директно повезана са метеоролошким упозорењима, та два феномена могу бити међусобно повезана.

Велика Британија

невријеме

