Олуја, снијег и лед у Њемачкој: Затворене школе, отказани летови, хаос на цестама

Извор:

Индекс

08.01.2026

16:20

Фото: Tanjug/AP/Michael Probst

Њемачка се припрема за обилне сњежне падавине, ледену кишу и олују, а већ сада су дијелови земље погођени снијегом и леденом кишом. „Од данас навече очекују се обилне падавине у великим дијеловима земље, са 20 центиметара новог снијега у низинама и леденом кишом“, саопштила је Њемачка метеоролошка служба (ДВД).

ДВД говори о „екстремним условима“ због комбинације олујног вјетра и сњежних падавина. За временску ситуацију, према наводима Њемачке метеоролошке службе, одговорна је циклона „Ели“ (Elli), која се са топлим фронтом приближава са југозапада и доноси падавине у облику снијега и кише.

Већ сада вријеме узрокује бројне застоје у друмском и жељезничком саобраћају. Због олујног вјетра данас су на сјеверу земље, у Хамбургу, Бремену и Доњој Саксонији, школе остале затворене.

Несреће узроковане екстремним условима

Код Гехрдеа у Доњој Саксонији данас ујутро погинуо је возач аутомобила када је, према наводима полиције, због поледице на државном путу изгубио контролу над возилом и ударио у стабло.

Несреће узроковане поледицом забиљежене су и у бројним другим савезним покрајинама. У Тирингији је, на примјер, ауто-пут А73 након судара три аутомобила код Шлајзингена (Schleusingen) био дјелимично затворен, саопштила је полиција.

Владајућа Хришћанско-демократска унија (ЦДУ) отказала је због временских услова своју редовну затворену конвенцију која је требало да почне сутра. „Због упозорења на екстремне временске услове и отежаног жељезничког и ваздушног саобраћаја присиљени смо да одгодимо нашу конференцију“, саопштила је портпаролка ЦДУ-а Изабела Фишер (Isabelle Fischer).

ДВД позива све који планирају путовања у наредним данима да се добро информишу прије поласка, што се посебно односи на ваздушни саобраћај, гдје се дјелимично очекују и потпуна затварања аеродрома.

Власти упозоравају грађане да не излазе без пријеке потребе и да буду посебно опрезни због поледице, док се трауматолошке болнице припремају за повећан пријем пацијената.

