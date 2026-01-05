Познати метеоролог изнио разочаравајућу прогнозу

Извор:
05.01.2026
Усљед ледене кише која се на подручју Срема, Београда, јужног Баната, Шумадије, Поморавља, источне, западне и дијела југозападне Србије очекује од 05.01. до 07.01.2026. године, РХМЗ Србије је издао упозорење и покренуо систем за пренос СМС хитних информација грађанима.
Ипак, "право" зимско време ће се изгледа задржати и дуже од тога.
По новим прорачунима Марка Чубрила, метеоролога аматера којег цијели регион прати на мрежама, и наредних дана биће обилног снијега на сјеверу, западу и сјевероистоку, а данас је могућа и ледена киша.
"У сриједу захлађење и снијег над већим дијелом региона. Затим на кратко суво уз јак мраз, а за наредни викенд пролазно наоблачење и снијег. Од око 14. јануара највјероватније слиједи отопљење“, сумира Чубрило своју нову прогнозу.
Преносимо је у цјелости.
"На вријеме над нама ће све до четвртка утицати серија Средоземних циклона са којима ће ка нама притицати већа количина влажног ваздуха. У исто вријеме јужна половина региона ће се налазити у топлим секторима тих циклона та се тамо у релативно топло вријеме све до сриједе увече углавном очекује киша, а снијег само на вишим планинама.
Над дијеловима западне, средишње, југозападне и дијела источне Хрватске, западном, средишњом и сјевероисточном БиХ, сјевером Црне Горе као и над западом Србије, већи дијелом Шумадије, сјевероистоком Србије и већим дијелом Војводине обилан снијег и над овим дијелом региона се до 09.01. очекују акумулације од 20 цм до чак 70 цм снијега. Знатно мање снијег јужније гдје би га у сриједу увече и четвртак било од 2 цм до 10 цм, на планинама понегдје око 20 цм. Над хладнијим дијелом региона вјетар слаб, северни, а у сриједу и умјерен, а над осталим дијелом региона и над Јадраном јужни, Постојаће велике температурне разлике. Од -4 до 0 хладнијем и чак до око +13 у топлијем дијелу региона.
Око 09.01. суво уз јаке мразеве који понегдје могу ићи и испод -25 степени Целзијуса, а најчешће ће бити од -17 до -8 степени Целзијуса. Крајем недјеље се очекује ново наоблачење и пролазан снег или киша која ће се ледити при тлу.
Од око 14.01. модели симулирају пораст температуре и отапање сњежног покривача у областима испод 900 метара надморске висине“, наводи Чубрило, уз напомену да су "сви изнијети подаци и процјене резултат његове обраде и тумачења нумеричких модела, за званичне информације пратите државне прогностичке заводе“.
