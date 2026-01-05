Logo
Large banner

Познати метеоролог изнио разочаравајућу прогнозу

Извор:

АТВ

05.01.2026

22:57

Коментари:

0
Познати метеоролог изнио разочаравајућу прогнозу
Фото: АТВ

Усљед ледене кише која се на подручју Срема, Београда, јужног Баната, Шумадије, Поморавља, источне, западне и дијела југозападне Србије очекује од 05.01. до 07.01.2026. године, РХМЗ Србије је издао упозорење и покренуо систем за пренос СМС хитних информација грађанима.

Ипак, "право" зимско време ће се изгледа задржати и дуже од тога.

vatrogasci

Свијет

Командир ватрогасне бригаде ухапшен због сумње да је подметнуо пожар

По новим прорачунима Марка Чубрила, метеоролога аматера којег цијели регион прати на мрежама, и наредних дана биће обилног снијега на сјеверу, западу и сјевероистоку, а данас је могућа и ледена киша.

"У сриједу захлађење и снијег над већим дијелом региона. Затим на кратко суво уз јак мраз, а за наредни викенд пролазно наоблачење и снијег. Од око 14. јануара највјероватније слиједи отопљење“, сумира Чубрило своју нову прогнозу.

Преносимо је у цјелости.

"На вријеме над нама ће све до четвртка утицати серија Средоземних циклона са којима ће ка нама притицати већа количина влажног ваздуха. У исто вријеме јужна половина региона ће се налазити у топлим секторима тих циклона та се тамо у релативно топло вријеме све до сриједе увече углавном очекује киша, а снијег само на вишим планинама.

Над дијеловима западне, средишње, југозападне и дијела источне Хрватске, западном, средишњом и сјевероисточном БиХ, сјевером Црне Горе као и над западом Србије, већи дијелом Шумадије, сјевероистоком Србије и већим дијелом Војводине обилан снијег и над овим дијелом региона се до 09.01. очекују акумулације од 20 цм до чак 70 цм снијега. Знатно мање снијег јужније гдје би га у сриједу увече и четвртак било од 2 цм до 10 цм, на планинама понегдје око 20 цм. Над хладнијим дијелом региона вјетар слаб, северни, а у сриједу и умјерен, а над осталим дијелом региона и над Јадраном јужни, Постојаће велике температурне разлике. Од -4 до 0 хладнијем и чак до око +13 у топлијем дијелу региона.

Микрофон

Сцена

Ово су најобразованији пјевачи на естради: Неки од њих били су и професори

Око 09.01. суво уз јаке мразеве који понегдје могу ићи и испод -25 степени Целзијуса, а најчешће ће бити од -17 до -8 степени Целзијуса. Крајем недјеље се очекује ново наоблачење и пролазан снег или киша која ће се ледити при тлу.

Од око 14.01. модели симулирају пораст температуре и отапање сњежног покривача у областима испод 900 метара надморске висине“, наводи Чубрило, уз напомену да су "сви изнијети подаци и процјене резултат његове обраде и тумачења нумеричких модела, за званичне информације пратите државне прогностичке заводе“.

Подијели:

Тагови:

Временска прогноза

Вријеме

Снијег

hladnoća

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Шта урадити ако ауто проклиза?

Ауто-мото

Шта урадити ако ауто проклиза?

7 ч

0
Празнична трпеза

Здравље

Провјерени трикови да избјегнете гојење током празничних дана

7 ч

0
Бадњак никако не уносите у кућу преко дана: Ево гдје треба да стоји до Бадње вечери

Савјети

Бадњак никако не уносите у кућу преко дана: Ево гдје треба да стоји до Бадње вечери

7 ч

0
Горан Гатарић

Хроника

Тужиоцу пријетио батинама и паљевином, осуђен на 18 мјесеци затвора

7 ч

0

Више из рубрике

Митрополит Хризостом Божићна бесједа

Друштво

Божићна порука митрополита Хризостома: Славећи Божић молимо се за мир Божији

7 ч

0
Гранични прелаз Градишка

Друштво

На свим прелазима према Хрватској велике гужве

7 ч

0
Временска прогноза

Друштво

У Српској се сутра очекује ледени дан

8 ч

0
Ако данас не испоштујете овај обичај, вјерује се да вам слиједи година без пара

Друштво

Ако данас не испоштујете овај обичај, вјерује се да вам слиједи година без пара

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

07

Америчко Министарство тражи одузимање држављанства Миљковићу

23

00

Сви користе ријеч буразер, а нико не зна како је настала

22

57

Ове породиље имају право на подршку од 1.000 КМ за новорођенчад

22

57

Познати метеоролог изнио разочаравајућу прогнозу

22

55

Посао за стотине раднике: Странци улажу у општину у Српској

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner