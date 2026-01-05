Тужиоцу пријетио батинама и паљевином, осуђен на 18 мјесеци затвора

Аутор:Огњен Матавуљ
Окружни суд у Бањалуци осудио је Горана Гатарића (65) из тог града на 18 мјесеци затвора јер је у згради Окружног јавног тужилаштва у Бањалуци пријетио да ће премлатити тужиоца Бранка Бјелајца и да ће му запалити ауто.
Гатарић је осуђен за кривично дјело напад на судију или јавног тужиоца, а у казну му је урачунато вријеме проведено у притвору од 9. октобра до данас. Одлуком суда притвор му је укинут након пресуде, али су изречене мјере забране састајања са одређеним особама, а повремено се мора јављати полицији.
Према оптужници Гатарић је 9. октобра прошле године ујутро дошао у зграду ОЈТ Бањалука, тражећи тужиоца Бјелајца који је, као дежурни, запримио пријаву против Гатарића за незаконит лов.
”Када му је портир рекао да тужилац није ту, упутио је озбиљну пријетњу да ће га напасти у вези са обављањем тужилачке дужности. Агресивно и бурно је рекао: ”Запалићу му ауто и претући га!“. Пријетњу је поновио два пута и тражио да се пренесе оштећеном и потом се удаљио из просторија тужилаштва”, наводи се у оптужници.
Исти дан око 17.20 часова Гатарић је поново дошао у тужилаштво, тражећи тужиоца Бјелајца. Судска полиција га је одмах задржала и након тога је ухашен и притворен.
Иначе, два дана прије пријетњи Гатарић је ухапшен заједно са М.Б. из Србије због сумње да су у околини Шипова незаконито ловили штиглиће, иначе заштићену врсту птица. Након криминалистичке обраде је пуштен на слободу. Када је сазнао да ће бити кривично гоњен револтиран је дошао у тужилаштво.
Пресуда није правоснажна и дозвољена је жалба Врховном суду Републике Српске.
