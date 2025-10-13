Тужиоцу пријетио батинама и паљењем возила: Гатарићу одређен притвор

Аутор:Огњен Матавуљ
13.10.2025
12:23
Коментари:0
Окружни суд у Бањалуци одредио је једномјесечни притвор Горану Гатарићу (65) осумњиченом за пријетње тужиоцу Окружног јавног тужилаштва у Бањалуци.
Гатарић је недавно ухапшен због сумње да је у околини Шипова незаконито ловио заштићену врсту птица - штиглиће. Након криминалистичке обраде је пуштен на слободу, да би сутрадан дошао у зграду ОЈТ Бањалука, тражећи тужиоца који је задужен за његов предмет.
Незванично сазнајемо да је по уласку у зграду тражио тужиоца, пријетећи му батинама. Чак је питао присутне да ли се на паркингу налази аутомобил тог тужиоца, наводећи да ће га запалити. Убрзо је отишао из зграде, да би се касније вратио након чега је и ухапшен.
У суду наводе да је Гатарићу одређен притвор због сумње да је починио кривично дјело напад на судију или јавног тужилаштва.
”По рјешењу суда притвор може трајати до 9. новембра. Притвор је одређен због бојазни да ће боравком на слободи осумњичени ометати поступак утицајем на свједоке или уништавањем доказа, али и због опасности од понављања кривичног дјела”, наводе у суду.
Подсјетимо, заједно с Гатарићем ухапшен је М.Б. из Србије након што су их полицајци затекли у долини Пливе у мјестима Дуљци и Ступна, како лове заштићене врсте птица. Од Гатарића су тада привремено одузети мобилни телефони, кавези намијењени за чување птица, платнене мреже и друга средства за лов која ће послужити као доказ у кривичном поступку.
