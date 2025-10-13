Logo

Тужиоцу пријетио батинама и паљењем возила: Гатарићу одређен притвор

Аутор:

Огњен Матавуљ

13.10.2025

12:23

Коментари:

0
Горан Гатарић
Фото: АТВ

Окружни суд у Бањалуци одредио је једномјесечни притвор Горану Гатарићу (65) осумњиченом за пријетње тужиоцу Окружног јавног тужилаштва у Бањалуци.

Гатарић је недавно ухапшен због сумње да је у околини Шипова незаконито ловио заштићену врсту птица - штиглиће. Након криминалистичке обраде је пуштен на слободу, да би сутрадан дошао у зграду ОЈТ Бањалука, тражећи тужиоца који је задужен за његов предмет.

Незванично сазнајемо да је по уласку у зграду тражио тужиоца, пријетећи му батинама. Чак је питао присутне да ли се на паркингу налази аутомобил тог тужиоца, наводећи да ће га запалити. Убрзо је отишао из зграде, да би се касније вратио након чега је и ухапшен.

Горан Гатарић

Хроника

Горан Гатарић спроведен у Републичко тужилаштво

У суду наводе да је Гатарићу одређен притвор због сумње да је починио кривично дјело напад на судију или јавног тужилаштва.

”По рјешењу суда притвор може трајати до 9. новембра. Притвор је одређен због бојазни да ће боравком на слободи осумњичени ометати поступак утицајем на свједоке или уништавањем доказа, али и због опасности од понављања кривичног дјела”, наводе у суду.

Подсјетимо, заједно с Гатарићем ухапшен је М.Б. из Србије након што су их полицајци затекли у долини Пливе у мјестима Дуљци и Ступна, како лове заштићене врсте птица. Од Гатарића су тада привремено одузети мобилни телефони, кавези намијењени за чување птица, платнене мреже и друга средства за лов која ће послужити као доказ у кривичном поступку.

Подијели:

Тагови:

prijetnje

ОЈТ Бањалука

Притвор

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Ножем ранио познаника, па се сам пријавио полицији

Хроника

Ножем ранио познаника, па се сам пријавио полицији

51 мин

0
Утајом пореза оштетио буџет Српске за 343.392 КМ

Хроника

Утајом пореза оштетио буџет Српске за 343.392 КМ

1 ч

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Хроника

Мотоциклиста тешко повријеђен у судару са аутомобилом

1 ч

0
Дервећанин насрнуо ножем на суграђанина

Хроника

Дервећанин насрнуо ножем на суграђанина

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

37

Врањеш: Скандалозним одласком код Шмита Лагумџија показао у чијој је служби

12

35

Гутић Бјелица: Одлазак Лагумџије у ОХР - наставак урушавања устава и институција

12

32

Преврнуо се камион на путу Јабланица-Мостар: Терет се просуо, саобраћај се одвија отежано

12

30

Снежана Ружичић провозала нови трактор

12

25

Хамас пустио све живе таоце: Славље на улицама Израела

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner