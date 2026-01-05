Све дионице ауто-путева у Републици Српској проходне, саобраћај се одвија нормално

05.01.2026
14:57
Коментари:0
Све дионице ауто-путева у Републици Српској су проходне и саобраћај се одвија нормално, без већих потешкоћа. Коловози су без снијежног покривача, али мокри и клизави, саопштили су Аутопутеви Српске.
"Зимска служба Јавног предузећа Аутопутеви Републике Српске (извођач радова Козарапутеви д.о.о. Бањалука, на свим дионицама), од недјеље ујутро, 4. јануара 2026. године, ангажовала је 16 камиона са ралицама и посипачима, који су током цијелог дана чистили снијег и посипали индустријску со по коловозу. Уз то, ангажовано је и 25 помоћних радника", истиче се у саопштењу.
У појединим интервалима, приликом обилнијих падавина, посебно у јутарњим и вечерњим часовима, саобраћај се одвијао отежано и учесници у саобраћају су упозоравани путем промјењиве саобраћајне сигнализације да смање брзину кретања и прилагоде је условима на путу.
"Тако је било и током данашњег дана, 5. јануара 2026. године, у пријеподневним часовима, првенствено на дијелу ауто-пута Е 661 Градишка – Бањалука и ауто-пута "9. јануар", на дионици од Лакташа до Прњавора, гдје је падала киша, која се због ниских температура ваздуха могла ледити у додиру с тлом. Због тога је на одређеним локацијама препоручена брзина кретања од 80 километара на час, на неким дијеловима и 60 километара на час", наводи се у саопштењу.
Метеоролози за данас, 5. јануар 2026. године, најављују слабије падавине, али већ од сутра, 6. јануара, најављен је интензивнији снијег, поготово у вечерњим сатима.
ЈП Аутопутеви Републике Српске у центрима за одржавање и контролу саобраћаја (ЦОКС Лакташи и ЦОКС Кладари) има довољне количине индустријске соли за посипање коловоза, а будући да није било "искакања" механизације, односно кварова на возилима зимске службе, не очекујемо веће проблеме у одржавању проходним свих дионица ауто-путева. Према најавама метеоролога, већ од четвртка слиједи престанак падавина, а од недјеље и раст дневних температура.
Учесницима у саобраћају још једном скрећемо пажњу на строго придржавање саобраћајних прописа и да буду максимално опрезни у вожњи, посебно у периодима интензивних падавина.
