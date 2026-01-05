Logo
Поплаве широм Црне Горе, екипе на терену

05.01.2026

14:43

Поплаве широм Црне Горе, екипе на терену

Усљед обилних падавина ситуација је алармантна на неколико мјеста широм Црне Горе.

У насељу Рогојевићи у Бијелом Пољу, гдје се излио поток, очекује се долазак радника Комуналног предузећа који ће механизацијом очистити пропусте за воду, а за сада нису угрожени стамбени објекти.

Мјештани наводе да се изнад насеља налази дивља депонија, те да је киша носила отпад који је завршио у потоку и проузроковао изливање воде.

Такође и ријека Ључа се излила на неким мјестима и плави Плавско-гусињску долину. Грађани на друштвеним мрежама кажу да се излива и ријека Зета.

Због наглог пораста водостаја Мораче, ријека Зета је задржана усљед слабије снаге водотока, па њене воде крећу узводно ка мосту на Врањићким Њивама и Ширалији.

Николас Мадуро

Свијет

Мадуро изведен из затвора и стиже у суд у Њујорку

Због невремена десио се одрон на путу Беране-Колашин, а мост на Моравици ка манастиру Ждребаоник код Даниловграда потпуно је поплављен.

Из општине Даниловград апелују на грађане да покажу додатну одговорност, да прате званична обавјештења и придржавају се упутстава надлежних органа.

Возачима се упућује апел да буду максимално опрезни, прилагоде брзину условима на путу, поштују привремену саобраћајну сигнализацију и користе алтернативне путне правце гдје год је то могуће.

