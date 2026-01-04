Logo
Отац осуђен јер је сина (13) искориштавао за рад: Тјерао га да вози трактор

Индекс

04.01.2026

18:49

Отац осуђен јер је сина (13) искориштавао за рад: Тјерао га да вози трактор
Фото: Pixabay

Отац из околине Бјеловара неправоснажно је осуђен на годину дана условне казне затвора због кривичног д‌јела повреде д‌јететових права, одлучио је Опћински суд, преноси Бјеловар.ливе.

Према пресуди, 41-годишњи мушкарац у периоду од 2015. до јуна 2022. године искориштавао је свог малољетног сина за обављање послова на породичном пољопривредном газдинству. Д‌јечак му је након развода брака био повјерен судском одлуком, што је, наводи се у пресуди, отац искористио како би га укључио у послове непримјерене његовој доби, преноси Индекс.

Годинама га искориштавао за рад

Током више година д‌јечак је, између осталог, управљао трактором на цестама и пољским путевима, возио аутомобил, а у једном случају је управљао и теретним возилом. Случај је откривен у јуну 2022. године, када је полиција у саобраћајној контроли у околини Бјеловара зауставила путнички аутомобил марке Мерцедес, којим је управљао 13-годишњак.

Отац је након тога ухапшен и провео је десет дана у истражном затвору. Суд му је изрекао условну казну затвора у трајању од годину дана, а након изрицања пресуде одрекао се права на жалбу, чиме је пресуда постала правоснажна.

