Ни пахуље: Ову општину у Српској снијег је потпуно заобишао

За разлику од Градишке, Лакташа, Бањалуке, Српца и других сусједних општина и градова у западном дијелу Републике Српске, гдје од јутрос пада снијег и отежава саобраћај, у Козарској Дубици немају тих проблема.
У овом крају повремено пада киша, а од снијега нема ни трага.
Очигледно је да су сњежни облаци, овај пут мимоишли Козарску Дубицу.
Само двадесетак километара даље, на подручју Градишке, гдје годинама није било снијега, сада је ситуација сасвим другачија јер је под бијелим “покривачем” цијело подручје.
