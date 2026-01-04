Logo
Large banner

Ни пахуље: Ову општину у Српској снијег је потпуно заобишао

Извор:

АТВ

04.01.2026

18:42

Коментари:

0
Козарска Дубица
Фото: АМС Републике Српске

За разлику од Градишке, Лакташа, Бањалуке, Српца и других сусједних општина и градова у западном дијелу Републике Српске, гдје од јутрос пада снијег и отежава саобраћај, у Козарској Дубици немају тих проблема.

У овом крају повремено пада киша, а од снијега нема ни трага.

Очигледно је да су сњежни облаци, овај пут мимоишли Козарску Дубицу.

Само двадесетак километара даље, на подручју Градишке, гдје годинама није било снијега, сада је ситуација сасвим другачија јер је под бијелим “покривачем” цијело подручје.

Подијели:

Тагови:

Kozarska Dubica

Снијег

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Обустављен саобраћај за теретна возила на више дионица

Друштво

Обустављен саобраћај за теретна возила на више дионица

4 ч

0
klkuč, nekretnina, vrata

Србија

Најскупљи квадрат стана у овом граду иде и до 6.818 евра

4 ч

0
Јелена Карлеуша изазвала пожар, штета огромна

Сцена

Јелена Карлеуша изазвала пожар, штета огромна

5 ч

0
Дуге колоне путничких возила на граничним прелазима

Градови и општине

Дуге колоне путничких возила на граничним прелазима

5 ч

0

Више из рубрике

Дуге колоне путничких возила на граничним прелазима

Градови и општине

Дуге колоне путничких возила на граничним прелазима

5 ч

0
Дио Бијељине поново без гријања

Градови и општине

Дио Бијељине поново без гријања

5 ч

0
Све о новој болници у Требињу: Комплекс од 41.000 квадрата

Градови и општине

Све о новој болници у Требињу: Комплекс од 41.000 квадрата

6 ч

2
Ћурић: Најпоноснији смо на пројекат изградње нове болнице

Градови и општине

Ћурић: Најпоноснији смо на пројекат изградње нове болнице

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

15

Познат идентитет младића из БиХ повријеђеног у пожару у Швајцарској

22

10

Паре и остварење снова: Пет година среће је пред овим људима

21

54

Грађанима Бијељине упућен апел: Дужни сте то да урадите

21

46

Почиње исплата: Спреман новац за многе пензионере у БиХ

21

31

Познато када Мадура изводе пред суд

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner