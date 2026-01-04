Ћурић: Најпоноснији смо на пројекат изградње нове болнице

04.01.2026
Градоначелник Требиња Мирко Ћурић истакао је данас да је овај град од оснивања Републике Српске најпоноснији на пројекат изградње нове болнице, који је коштао око 130 милиона КМ.
Он је захвалио предсједнику СНСД-а Милораду Додику за подршку пројекту изградње нове болнице, која ће сутра бити отворена.
На конференцији за новинаре је истакао да је данас са Додиком разговарао и о другим пројектима на подручју града.
Разговарали су и о подршци спортистима који су имали потешкоћа, јер је 2025. година била изазовна, али да су имали подршку Владе Српске, да ће и сутра она бити реализована, те да се разговарало и о томе који клубови треба да добију ту подршку.
"Надам се да ћемо у овој години забиљежити добре резултате", рекао је Ћурић и додао да предстоји велики број пројеката.
