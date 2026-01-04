Logo
Ћурић: Најпоноснији смо на пројекат изградње нове болнице

04.01.2026

16:57

Ћурић: Најпоноснији смо на пројекат изградње нове болнице
Фото: АТВ

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић истакао је данас да је овај град од оснивања Републике Српске најпоноснији на пројекат изградње нове болнице, који је коштао око 130 милиона КМ.

Он је захвалио предсједнику СНСД-а Милораду Додику за подршку пројекту изградње нове болнице, која ће сутра бити отворена.

На конференцији за новинаре је истакао да је данас са Додиком разговарао и о другим пројектима на подручју града.

Разговарали су и о подршци спортистима који су имали потешкоћа, јер је 2025. година била изазовна, али да су имали подршку Владе Српске, да ће и сутра она бити реализована, те да се разговарало и о томе који клубови треба да добију ту подршку.

Medvedev

Свијет

Медведев: Трамп чврсто брани интересе своје земље

"Надам се да ћемо у овој години забиљежити добре резултате", рекао је Ћурић и додао да предстоји велики број пројеката.

