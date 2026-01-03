Вјеровали или не - У Требињу постоји гробље кућних љубимца

Аутор:Бојан Носовић
03.01.2026
19:38
Коментари:0
Вјеровали или не у Требињу постоји право правцато гробље кућних љубимаца. У кршу и камењару затичемо невјероватну слику која много тога говори. Говори о људима али и о вјеровању да је пас човјеков најбољи пријатељ.
Колика може бити љубав према кућним љубимцима доказ је и ова слика. Неки су овдје направили праве костурнице а неки су подигли и споменике.
Цезар, Папи, Макс, Фидел, Теди, Нео само су неки од љубимаца који овдје почивају. Мермерне плоче, изливене костурнице, натписи, гробови од камена свега овдје има. Има и оних који очигледно често сврате, па на гробу оставе и плишане играчке. Гробље је уредно.
Свијет
Мрачно и смртоносно: Обратио се Трамп на ванредној конференцији
Требињско гробље кућних љубимаца налази се одмах у подножју планине Леотар. Са овога мјеста протеже се поглед на цијело Требиње.
У Требињу мало ко зна да овако нешто и постоји, па чак ни они највећи љубитељи животиња. Кажу нам да су позитивно изненађени, јер су до сада наилазили на неадекватне примјере збрињавања угинулих животиња. За неке је ово морбидно за неке смијешно, но ипак већини је лијепо.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
3 д1
Градови и општине
3 д0
Градови и општине
4 д0
Градови и општине
4 д0
Најновије
Најчитаније
22
08
22
05
22
01
21
50
21
42
Тренутно на програму