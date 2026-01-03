Logo
Large banner

Вјеровали или не - У Требињу постоји гробље кућних љубимца

Аутор:

Бојан Носовић

03.01.2026

19:38

Коментари:

0
Вјеровали или не - У Требињу постоји гробље кућних љубимца
Фото: АТВ

Вјеровали или не у Требињу постоји право правцато гробље кућних љубимаца. У кршу и камењару затичемо невјероватну слику која много тога говори. Говори о људима али и о вјеровању да је пас човјеков најбољи пријатељ.

Колика може бити љубав према кућним љубимцима доказ је и ова слика. Неки су овдје направили праве костурнице а неки су подигли и споменике.

Цезар, Папи, Макс, Фидел, Теди, Нео само су неки од љубимаца који овдје почивају. Мермерне плоче, изливене костурнице, натписи, гробови од камена свега овдје има. Има и оних који очигледно често сврате, па на гробу оставе и плишане играчке. Гробље је уредно.

Доналд Трамп

Свијет

Мрачно и смртоносно: Обратио се Трамп на ванредној конференцији

Требињско гробље кућних љубимаца налази се одмах у подножју планине Леотар. Са овога мјеста протеже се поглед на цијело Требиње.

У Требињу мало ко зна да овако нешто и постоји, па чак ни они највећи љубитељи животиња. Кажу нам да су позитивно изненађени, јер су до сада наилазили на неадекватне примјере збрињавања угинулих животиња. За неке је ово морбидно за неке смијешно, но ипак већини је лијепо.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови:

groblje

Требиње

kućni ljubimci

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Демант Јанка Самарџића о случају „Водовод“ Билећа

Градови и општине

Демант Јанка Самарџића о случају „Водовод“ Билећа

3 д

1
Паљански СНСД поручио Којићу: Никад се не пљује у тањир из којег се јело

Градови и општине

Паљански СНСД поручио Којићу: Никад се не пљује у тањир из којег се јело

3 д

0
Дотрајала водоводна мрежа у Билећи долази на наплату

Градови и општине

Дотрајала водоводна мрежа у Билећи долази на наплату

4 д

0
У манастиру Моштаница обиљежен дан сјећања на Петра Поповића Пецију

Градови и општине

У манастиру Моштаница обиљежен дан сјећања на Петра Поповића Пецију

4 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

08

Казне високе: Уводе забране гријања на угаљ и дрва

22

05

Аца Лукас побјеснио на бини и направио тотални хаос - ВИДЕО

22

01

Обиље новца стиже за ове знакове већ наредне седмице

21

50

Како је Доналд Трамп остао ''разочаран'' због Ане Ивановић

21

42

Тешка несрећа у Бањалуци: Ударен пјешак код школе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner