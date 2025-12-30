Logo
Теодора Бјелогрлић

30.12.2025

19:55

Дотрајала водоводна мрежа у Билећи долази на наплату
Фото: АТВ

Стара и дотрајала водоводна мрежа у Билећи долази на наплату. Цркавају пумпе, пуцају и цијеви.

Пукла је једна тик испод вулканизерске радње и готово пола Билеће оставила без воде. Иако жедан, Дражену Дунђеру није сметало да оспе дрвље и камење. Посебно је киван на власника вулканизерске радње.

''Око 500 кућа је остало без воде. И није проблем што је цијев пукла него што је озидао нелегални објекат, и сад не могу машине да приђу да отклоне квар. Епидемија влада, и мала дјеца и старије обосе, сви су без воде'', рекао је Дражен Дунђер, одборник Српске радикалне странке у Скупштини општине Билећа.

Мирослав Суџум

Градови и општине

Суџум за АТВ након оставке: Уморио сам се

Да има проблема на водоводној мрежи признаје и начелник Билеће. Губици су огромни, чак и око 80%. Парежанин још каже да је упознат са пријавама мјештана Језерина, позива надлежне да реагују.

И стручне инспекције и сви остали треба да изађу на терен по пријавама. Колико ја знам тај објекат је легалан, у катастру је уписан. Тај дио гдје се десила пуцање цијеви је наводно, опет се ограђујем, испод те настрешњице, објекат који је привременог карактера а ваљда по правилу може ту да буде водоводна цијев.

Ипак, Дунђер каже да ће мјештани Језерина правду потражити на суду.

bileća

Градови и општине

У Билећи потребна реконструкција водоводне мреже

''Мјештани су ми јутрос саопштили телефонским разговором да ће се тражити права да суду. Општини је утоман толико времена да се обраћа, подносе се петиције пишу се захтјеви, али општина слијепо то гледа'', казао је Дражен Дунђер, одборник Српске радикалне странке у Скупштини општине Билећа.

Одговор да ли овај објекат који се налази изнад главне водоводне мреже успоравао санацију квара нисмо успјели да добијемо од директора билећког водовода Марка Таминџића. У телефонском позиву нам је рекао да су екипе одмах биле на терену и да је квар током дана саниран.

Билећа

Вода

Коментари (0)
Small banner