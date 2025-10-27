Logo

У Билећи потребна реконструкција водоводне мреже

СРНА

27.10.2025

11:56

0
У Билећи потребна реконструкција водоводне мреже

У Билећи ће бити потребно реконструисати вододоводну мрежу за шта ће бити потребна институционална подршка, речено је Срни у предузећу "Водовод".

"Губици на мрежи су највише због дотрајалиих цијеви за воду и они износе око 80 одсто што је већином због тих кварова, а мањи дио се односи и на нелегалну потрошњу", напоменули су у билећком "Водоводу".

Doktor

Здравље

Сестре добиле исту застрашујућу дијагнозу: Сада их љекари их називају чудом

За реконструкцију водоводне мреже у Билећи, навели су у "Водоводу", биће неопходна вишемилионска средства и подршка других институција и предузећа.

Из Водовода наводе да је недавном набавком пумпи, у Билећи је омогућено уредно водоснабдијевање, након рестрикција које су трајале више од мјесец дана.

Планинарска стаза-Требевић-27102025

Друштво

Планинарска стаза до Требевића загађена дивљим депонијама

"Сада имамо три пумпе за воду и све се одвија уредно", истакли су у билећком "Водоводу".

Билећа

vodovod

