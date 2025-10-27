Нестао Перо из Оштре Луке, полиција моли за помоћ

Извор:
Припадници Полицијске управе Приједор трагају за Пером Тепићем (79) из мјеста Горња Козица код Оштре Луке.
Његов нестанак пријављен је 23. октобра.
По изјави члана породице који је пријавио нестанак, Тепић је слабије тјелесне конституције, висине око 175 центиметара и кратке просиједе косе, а задњи пут је виђен 21.10.2025. године.
"Позивамо грађане уколико уоче лице са фотографије или имају корисне информације које би помогле у проналаску, да се обрате у најближу полицијску станицу или позову број 122", поручили су из полиције.
