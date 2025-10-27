Logo

Нестао Перо из Оштре Луке, полиција моли за помоћ

Извор:

АТВ

27.10.2025

09:31

Коментари:

0
Перо Тепић
Фото: ПУ Приједор

Припадници Полицијске управе Приједор трагају за Пером Тепићем (79) из мјеста Горња Козица код Оштре Луке.

Његов нестанак пријављен је 23. октобра.

По изјави члана породице који је пријавио нестанак, Тепић је слабије тјелесне конституције, висине око 175 центиметара и кратке просиједе косе, а задњи пут је виђен 21.10.2025. године.

"Позивамо грађане уколико уоче лице са фотографије или имају корисне информације које би помогле у проналаску, да се обрате у најближу полицијску станицу или позову број 122", поручили су из полиције.

Подијели:

Тагови:

Нестанак

потрага

Oštra Luka

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

За четири знака 10. новембра стиже финансијски процват

Занимљивости

За четири знака 10. новембра стиже финансијски процват

2 ч

0
Покушај убиства: Мушкарцу се боре за живот

Хроника

Покушај убиства: Мушкарцу се боре за живот

2 ч

0
''Спољна политика БиХ је пропала''

БиХ

''Спољна политика БиХ је пропала''

2 ч

0
Сувозач из ''аудија смрти'' такође био пијан, љекари му се боре за живот

Хроника

Сувозач из ''аудија смрти'' такође био пијан, љекари му се боре за живот

2 ч

0

Више из рубрике

Гужве на више граничних прелаза

Градови и општине

Гужве на више граничних прелаза

14 ч

0
Свечана сједница поводом крсне славе: Угљевик поносан на своје људе и успјехе

Градови и општине

Свечана сједница поводом крсне славе: Угљевик поносан на своје људе и успјехе

15 ч

0
Фестивал домаћих производа окупио бројне излагаче и госте

Градови и општине

Фестивал домаћих производа окупио бројне излагаче и госте

16 ч

0
Угљевик тражи "лијек" за нагомилане проблеме

Градови и општине

Угљевик тражи "лијек" за нагомилане проблеме

16 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

40

Егић: Најнижа нето плата у Републици Српској износиће 1.000 КМ

11

37

Ковић: Дехристијанизација Европе почела у БиХ и на Косову и Метохији

11

37

Нуди се одлична прилика за зараду, јављају се и пензионери

11

34

Бањалучанин возио пијан са 4,09 промила алкохола

11

32

Драма у Бањалуци: Пријетио па ударио човјека аутом

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner