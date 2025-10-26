Гужве на више граничних прелаза

Извор:
СРНА
26.10.2025
20:59
Коментари:0
Појачана је фреквенција путничких возила у оба смјера на граничном прелазу Градишка, а на излазу из БиХ дужа су чекања на Изачићу, Доњој Градини, Козарској Дубици, Броду и Каракају.
На осталим граничним прелазима задржавања за путничка возила нису дужа од 30 минута, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
Због регистрације путника по новом систему уласка и изласка у земље ЕУ (ЕЕС, Entry/Exit System), могу се очекивати дужа задржавања на граничним прелазима, преноси Срна.
Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тона.
На граничном прелазу Каракај код Зворника забрањен је саобраћај за возила преко пет тона највеће дозвољене масе. Теретна возила преко пет тона преусмјеравају се на нови мост "Братољуб" у Братунцу и на Рачу.
Шлепери и теретна моторна возила могу саобраћати на Шепку од 9.00 до 13.00 и од 22.00 до 6.00 часова. Викендом могу прелазити само у ноћном термину.
Градови и општине
3 ч0
Градови и општине
4 ч0
Градови и општине
5 ч0
Градови и општине
5 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму