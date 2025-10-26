Градоначелница Лознице честитала славу Угљевику: Вук и Филип нас заувијек вежу

26.10.2025
19:08
Коментари:0
Градоначелница Лознице Драгана Лукић заједно са чланом градског вијећа Марком Јовановићем присуствовала је свечаној сједници Скупштине општине Угљевик, која је одржана поводом крсне славе општине – Свете Петке Параскеве.
Градоначелница Лукић упутила је искрене честитке грађанима Угљевика и начелнику општине Драгану Гајићу, пожељевши им срећну славу, мир, напредак и благостање.
Она је истакла да Лозницу и Угљевик трајно повезују Вук Стефановић Караџић и Филип Вишњић, два велика имена српске културе, језика и духа, чије наслијеђе спаја обје општине у заједничком поштовању традиције и културног идентитета.
Градови и општине
За слободу и Српску: Угљевик се поклонио својим херојима уочи крсне славе општине
Градоначелница Лукић је нагласила да пријатељски односи између Лознице и Угљевика представљају примјер сарадње и узајамног поштовања, уз увјерење да ће се ти односи и убудуће развијати на обострано задовољство грађана оба мјеста.
Градови и општине
26 мин0
Градови и општине
1 ч0
Градови и општине
5 ч0
Градови и општине
6 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму