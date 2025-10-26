За слободу и Српску: Угљевик се поклонио својим херојима уочи крсне славе општине

26.10.2025
18:58
Коментари:0
У Угљевику је вечерас, уочи крсне славе општине Свете Петке Параскеве, служен парастос за 301 погинулог борца Војске Републике Српске.
Цвијеће на спомен-обиљежје положиле су породице погинулих бораца, представници Борачке организације Републике Српске, локалне борачке организације, руководство општине Угљевик, као и делегације сусједних општина.
У молитви и сјећању на јунаке који су дали животе за слободу српског народа, истакнута је трајна обавеза да се њихова жртва никада не заборави и да се чува Република Српска, за коју су дали оно највредније – своје животе.
Предсједник општинске Борачке организације Јован Маринковић рекао је да општинска слава увијек започиње сјећањем на оне који су дали животе за слободу српског народа и Републику Српску и да њихова жртва не смије бити заборављена.
"Честитам свим борцима и грађанима Угљевика крсну славу Свету Петку Параскеву", упутио је Маринковић честитку.
Начелник Угљевика Драган Гајић истакао је да жртва погинулих бораца обавезује да чувамо мир, јединство и вриједности за које су се они борили.
"Наш задатак је да њиховим породицама пружимо поштовање и подршку, а младима да преносимо истину о храбрости и љубави према отаџбини која је уткала темеље наше Републике Српске", рекао је Гајић.
