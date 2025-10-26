Калабухов на манифестацији посвећеној српско-руском пријатељству

Извор:
СРНА
26.10.2025
14:05
Коментари:0
Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске Анђелка Кузмић и амбасадор Руске федерације у БиХ Игор Калабухов посјетили су данас традиционалну гастро-туристичку манифестацију "Дани меда, ракије и котлића" у добојском насељу Ритешић.
Манифестација се одржава у Српско-руском свеправославном етно-селу, које се гради у оквиру Српско-руског центра, који се налази уз манастир Свете Матроне Московске у Ритешићу.
Српско-руски центар имаће неколико функционалних цјелина, између осталог, руски кутак, ресторан руског цара, салу за састанке, апартмане за смјештај званичника и ходочасника, руски војни музеј, те руску болницу.
Изградња Манастира Свете Матроне Московске и руског етно-села у Ритешићу почела је 2009. године на иницијативу предсједника Удружења српско-руског пријатељства и јединства православних народа Зорана Гајића.
Свијет
Захарова: Земље ЕУ распаљују мржњу у срцима људи
Градња манастира почела је 8. априла 2010. године, а тадашњи епископ зворничко-тузлански Василије освештао је темеље 1. маја исте године.
У оквиру манифестације "Дани меда, ракије и котлића", одржане 2022. године, положен је камен темељац за изградњу три куће - једне у стилу српске куће са Златибора, те руске и црногорске.
Градови и општине
6 ч0
Градови и општине
1 д0
Градови и општине
1 д0
Градови и општине
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму