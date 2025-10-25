Logo

Лука имао најтежи кромпир у Гламочу

РТРС

25.10.2025

17:10

Фото: РТРС

У Гламочу се данас одржавају 17. "Дани гламочког кромпира" са рекордним бројем излагача и 70 излагачких штандова.

У склопу манифестације је одржано такмичење за најтежи кромпир.

Побједник такмичења је Лука Убовић из Гламоча чији је кромпир тежио 2.193 грама.

Друго мјесто освојио је Ахмет Ковачевић са кромпиром од 1.982 грама, док је треће мјесто припало Јасмину Видимлићу чији је кромпир имао 1.942 грама.

Награде од 300 за прво, 200 за друго и 100 КМ за треће мјесто обезбиједила је Општина Гламоч.

Посјетиоцима је приређен и културно-умјетнички програм у којем је учествовао КУД "Будућност" из Гламоча, преноси РТРС.

