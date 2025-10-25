Logo

Беба преминула јер је мајка конзумирала кокаин у трудноћи

Извор:

Телеграф

25.10.2025

16:49

Коментари:

0
Фото: Pixabay

Беба дјечак трагично је преминуо само неколико сати након што је рођен прерано, а након што је његова мајка користила кокаин током трудноће.

Новорођенче је рођено у око 24. недјељи трудноће - отприлике 16 недјеља прије термина - у кући његове мајке у Билт Велсу. Упркос брзом доласку болничара на лице мјеста, бебино стање се није побољшало и касније је проглашена мртвом у болници.

policija hrvatska

Регион

Пијани отац запалио сина, познато здравствено стање младића

На саслушању пред мртвозорником речено је да је бебина мама била позитивна на кокаин током трудноће и да је имала "минималан ангажман прије порођаја (антенатално)".

Мртвозорница рекла је на саслушању: "Његов долазак је био неочекиван и, након његовог рођења, хитне службе су позване и брзо су стигле. Упркос њиховим најбољим напорима, нажалост, стање [бебе] се није побољшало и он је преминуо касније истог дана у болници"

Она је додала да је мајка бебе била позитивна на употребу кокаина током трудноће, а постојао је минималан ангажман прије порођаја. Пост-мортем тестирање је показало да је мајка бебе патила од инфекције амнионске течности. Није јасно у којој мјери је сваки од ових фактора допринио његовом пријевременом рођењу и смрти.

Аутобус

Регион

Возач мртав пијан возио студенте, замало слетјели са моста

Као медицински узрок смрти забиљежена је прематуритет (пријевремени порођај) са секундарним узроцима инфекције амнионске течности и антенаталне изложености кокаину.

Коментари (0)
