Беба преминула јер је мајка конзумирала кокаин у трудноћи

Извор:
Телеграф
25.10.2025
16:49
Коментари:0
Беба дјечак трагично је преминуо само неколико сати након што је рођен прерано, а након што је његова мајка користила кокаин током трудноће.
Новорођенче је рођено у око 24. недјељи трудноће - отприлике 16 недјеља прије термина - у кући његове мајке у Билт Велсу. Упркос брзом доласку болничара на лице мјеста, бебино стање се није побољшало и касније је проглашена мртвом у болници.
Регион
Пијани отац запалио сина, познато здравствено стање младића
На саслушању пред мртвозорником речено је да је бебина мама била позитивна на кокаин током трудноће и да је имала "минималан ангажман прије порођаја (антенатално)".
Мртвозорница рекла је на саслушању: "Његов долазак је био неочекиван и, након његовог рођења, хитне службе су позване и брзо су стигле. Упркос њиховим најбољим напорима, нажалост, стање [бебе] се није побољшало и он је преминуо касније истог дана у болници"
Она је додала да је мајка бебе била позитивна на употребу кокаина током трудноће, а постојао је минималан ангажман прије порођаја. Пост-мортем тестирање је показало да је мајка бебе патила од инфекције амнионске течности. Није јасно у којој мјери је сваки од ових фактора допринио његовом пријевременом рођењу и смрти.
Регион
Возач мртав пијан возио студенте, замало слетјели са моста
Као медицински узрок смрти забиљежена је прематуритет (пријевремени порођај) са секундарним узроцима инфекције амнионске течности и антенаталне изложености кокаину.
Градови и општине
3 ч0
Култура
3 ч0
Занимљивости
3 ч0
Република Српска
3 ч8
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму