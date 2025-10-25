Пијани отац запалио сина, познато здравствено стање младића

Извор:
Двадесетпетогодишњи мушкарац кога је прије четири дана запалио његов отац опоравља се од тешких физичких повреда у виду опекотина у Општој болници Сисак.
Драматични тренуци одиграли су се 21. октобра око 19 часова у породичној кући у Глини, граду у централној Хрватској, након чега је ухапшен 58-годишњи мушкарац са 0,34 промила алкохола у крви и, након увиђаја на месту злочина и завршене кривичне истраге, оптужен за четири кривична дела - покушај тешког убиства, довођење у опасност живота и имовине, насиље у породици и пријетњу паљењем куће два дана раније.
Истрагом су истражитељи места злочина Полицијске управе Сисак-Мослава открили да је 58-годишњи мушкарац запалио гориво у једној од соба стана у којој су се у том тренутку налазили његова супруга и син.
У пожару који је избио, двадесетпетогодишњак је задобио тешке физичке повреде јер је, поред тога што је полио собе бензином, бензином полио и тијело и одјећу свог сина. Затим је у свом безосећајном лудилу отишао корак даље тако што је упалио крпу упаљачем и бацио је на сина и просути бензин. Ватра се одмах проширила на тијело двадесетпетогодишњака, које је почело да гори, баш као и унутрашњост куће.
Изненадни ужас видјели су супруга оптуженог и мајка младића који је био у пламену, које су одмах и храбро покренуле акцију спасавања - изнијеле су сина из запаљене куће и скинуле му запаљену одећу. Њихов дом је убрзо постао мјесто интервенције хитне помоћи, полиције и ватрогасаца.
Младић је одмах превезен у болницу ради лијечења повреда, а даљи разговори са жртвама су открили да је осумњичени често вербално злостављао супругу и сина, а прошле недјеље је жени пријетио смрћу.
Полиција га је предала притворском надзорнику, а сисачко тужилаштво је потом од дежурног истражног судије Жупанијског суда у Сиску затражило његово притварање, тако да ће наредних мјесец дана провести у затвору у Сиску, пошто је донијета одлука о покретању истраге, с обзиром на то да постоји ризик од утицаја на свједоке, али и од понављања кривичног дела.
Уколико се на суду докаже његова кривица, 58-годишњаку пријети вишегодишња затворска казна, а материјална штета коју је нанио дому је знатна, преноси Курир.
