Малољетни разбојници харају Подгорицом: Три младића ухапшена због тешке крађе

25.10.2025

Малољетни разбојници харају Подгорицом: Три младића ухапшена због тешке крађе

Три малољетника ухапшена су у Подгорици због сумње да су починили три тешке крађе на територији главног града Црне Горе. Они се сумњиче да су отуђили новац и документа од физичких и правних лица.

По налогу поступајућег тужиоца у Основном државном тужилаштву у Подгорици полицијски службеници су лишили слободе малољетно лице старо 17 година, због сумње да је извршило кривично дјело тешка крађа, на штету једног угоститељског објекта у насељу Стари Аеродром.

Сумња се да је малољетник, заједно са лицем Б.С. (20) око 4 часа иза поноћи, дошао до поменутог објекта, и да је употребом физичке силе отворио прозор како би Б.С. могао да уђе у унутрашњост објекта и отуђи новац.

Након што су отуђили извјесну количину новца, ова лица су уочила пролазнике и полицијске службенике, и дала се у бјекство. Полиција је том приликом лоцирала Б.С. у улазу оближње зграде гдје се скривао, док је малољетник накнадно идентификован и лишен слободе.

Они су, како се сумња, новац намјеравали да потроше на игре на срећу.

Полицијски службеници су по налогу тужиоца лишили слободе два малољетна лица старости 16 година због сумње да су извршили кривична дјела тешка крађа на штету физичког и правног лица.

Сумња се да су 22. октобра, дошли до једног маркета у Подгорици, гдје су од запосленог лица отуђили новчаник у којем је било преко 200 евра, лична карта, банковна картица и остала документа.

Они су наредног дана, поломили стакло на вратима једне кладионице, ушли у објекат и отуђили новац у износу од преко 500 евра.

Лица ће данас, уз кривичне пријаве, бити спроведена на даљу надлежност надлежном тужиоцу у Основном државном тужилаштву у Подгорици.

