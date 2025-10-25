Logo

У Новом Саду ухапшен мушкарац због покушаја убиства

25.10.2025

13:44

Коментари:

0
Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

Полиција у Новом Саду ухапсила је 27-годишњег мушкарца осумњиченог да је рано јутрос покушао да убије вршњака из тог града убодом ножем у стомак.

Сумња се да је мушкарац чији су иницијали О.Ж. јутрос око 3.00 часа, у насељу Камењар, убо ножем у стомак двадесетседмогодишњег Новосађанина који је, са тешким тјелесним повредама, хоспитализован у Клиничком центру Војводине, саопштио је МУП Србије.

Кромпир

Регион

Несвакидашњи призор у Црној Гори: Погледајте облик овог кромпира

Ухапшеном мушкарцу на терет је стављено кривично дјело убиство у покушају, одређено му је задржавање до 48 сати и биће приведен вишем јавном тужиоцу у Новом Саду.

Подијели:

Тагови:

Нови Сад

хапшење

покушај убиства

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ера Ојданић продаје дрва

Сцена

Ера Ојданић продаје дрва

2 ч

0
У Палама свечано откривен споменик посвећен ствараоцима и браниоцима Српске

Градови и општине

У Палама свечано откривен споменик посвећен ствараоцима и браниоцима Српске

2 ч

1
Лувр пребацио драгуље у Банку Француске

Свијет

Лувр пребацио драгуље у Банку Француске

2 ч

0
Промјене у жирију ''Звезда Гранда''

Сцена

Промјене у жирију ''Звезда Гранда''

2 ч

0

Више из рубрике

У подруму куће у Београду пронађен арсенал оружја

Хроника

У подруму куће у Београду пронађен арсенал оружја

3 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Хроника

Ужас у Хрватској: Отац полио сина (25) бензином, па га запалио

3 ч

0
Пијан ударио у фонтану у Требињу, огласила се полиција

Хроника

Пијан ударио у фонтану у Требињу, огласила се полиција

6 ч

0
Амри Пашић Фаћо

Хроника

Одређен притвор Амиру Пашићу Фаћи

17 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

59

Трамп припрема додатне санкције Русији

15

53

Преминуо познати глумац

15

44

Отац са синовима претукао комшију због паркинга

15

32

"Пантери" од Станивуковића траже истину о изградњи централног спомен-обиљежја

15

17

Катарина Лазић открила какве повреде је задобила у саобраћајној несрећи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner