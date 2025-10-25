У Новом Саду ухапшен мушкарац због покушаја убиства

25.10.2025
Полиција у Новом Саду ухапсила је 27-годишњег мушкарца осумњиченог да је рано јутрос покушао да убије вршњака из тог града убодом ножем у стомак.
Сумња се да је мушкарац чији су иницијали О.Ж. јутрос око 3.00 часа, у насељу Камењар, убо ножем у стомак двадесетседмогодишњег Новосађанина који је, са тешким тјелесним повредама, хоспитализован у Клиничком центру Војводине, саопштио је МУП Србије.
Ухапшеном мушкарцу на терет је стављено кривично дјело убиство у покушају, одређено му је задржавање до 48 сати и биће приведен вишем јавном тужиоцу у Новом Саду.
