Пијан ударио у фонтану у Требињу, огласила се полиција

Пијани возач аутомобила ударио је синоћ у фонтану која се налази у непосредној близини Палате правде у Требињу.
"Возилом је управљало лице иницијала С.К, које је, према подацима полиције, имало више од 1,51 g/kg алкохола у крви", рекла је за АТВ Јована Цвијетић, портпарол ПУ Требиње.
Возач је одмах лишен слободе, а увиђај су обавили припадници Полицијске управе Требиње.
У саобраћајној незгоди није било повријеђених, док је на возилу и фонтани причињена материјална штета.
ПУ Требиње најавила појачану контролу возача због вожње под дејством алкохола до недјеље.
"Апелујемо на све возаче да поштују саобраћајне прописе", кажу из ПУ Требиње.
