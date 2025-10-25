Logo

Пијан ударио у фонтану у Требињу, огласила се полиција

Извор:

АТВ

25.10.2025

09:04

Фото: АТВ

Пијани возач аутомобила ударио је синоћ у фонтану која се налази у непосредној близини Палате правде у Требињу.

"Возилом је управљало лице иницијала С.К, које је, према подацима полиције, имало више од 1,51 g/kg алкохола у крви", рекла је за АТВ Јована Цвијетић, портпарол ПУ Требиње.

Возач је одмах лишен слободе, а увиђај су обавили припадници Полицијске управе Требиње.

Алкотест

Регион

Шок у саобраћају: Хрватици послије саобраћајке измјерили 3.06 промила

У саобраћајној незгоди није било повријеђених, док је на возилу и фонтани причињена материјална штета.

ПУ Требиње најавила појачану контролу возача због вожње под дејством алкохола до недјеље.

"Апелујемо на све возаче да поштују саобраћајне прописе", кажу из ПУ Требиње.

Саобраћајна незгода

Требиње

Тренутно на програму

