Logo

Шок у саобраћају: Хрватици послије саобраћајке измјерили 3.06 промила

Извор:

Индекс

25.10.2025

08:34

Коментари:

0
Шок у саобраћају: Хрватици послије саобраћајке измјерили 3.06 промила
Фото: АТВ

У сриједу ујутро у загребачком насељу Трње 42-годишња возачица скривила је саобраћајну незгоду с невјероватних 3.06 промила алкохола у крви.

Приликом неопрезног покушаја паркирања ударила је у друго возило, објавила је полиција.

Мртва пијана у 08.00 ујутро

Инцидент се догодио 22. октобра око 08.05 сати у Улици Присавље. Возачица, управљајући личним аутомобилом загребачких регистрација, кретала се у смјеру истока.

Доласком до кућног броја 3, због неопрезне вожње скренула је удесно на паркинг мјесто и налетјела на паркирани аутомобил осјечких регистарских ознака у власништву 25-годишњакиње.

Сарајево-магла-смог-04092025

Друштво

АМС упозорава возаче: Опрез!

У незгоди је настала само материјална штета, а алко-тестирањем је утврђено да је 42-годишњакиња возила с чак 3.06 g/kg алкохола у организму.

Одмах је ухапшена и одведена у посебне просторије полиције на тријежњење. Након што је престало д‌јеловање алкохола, приведена је на Општински прекршајни суд у Загребу.

Суд изрекао већу казну од тражене

Полиција је у свом оптужном приједлогу тражила новчану казну од 1.580 евра и тромјесечну забрану управљања возилом Б категорије.

Међутим, суд је био знатно строжи. Прогласио ју је кривом и казнио новчаном казном од 2.260 евра, уз изрицање заштитне мјере забране управљања моторним возилом Б категорије у трајању од три мјесеца, преноси "Индекс".

Подијели:

Тагови:

Саобраћајна незгода

Хрватска

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

zlostavljanje djece

Регион

Хрват (29) основао свјетску педофилску мрежу: Полиција остала у шоку

4 ч

0
Рекли старици да јој је кћерка тешко повријеђена, па јој узели новац

Регион

Рекли старици да јој је кћерка тешко повријеђена, па јој узели новац

13 ч

0
bunar

Регион

Потресна исповијест жене коју је мушкарац бацио у бунар: Како сам преживјела, зна само Бог

14 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Регион

Хрват који је ранио мушкарца из БиХ пред полицијом запјевао хит Шекија Турковића

15 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

57

Како се на природан начин ријешити смрдибуба

10

54

Додик: Још једна лијепа вијест за данас

10

45

Шта је јапанска техника испијања воде?

10

36

Трамп: Волио бих да нам Кина помогне

10

28

Почео НБА шоу: Србин се умало потукао усред утакмице

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner