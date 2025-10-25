Шок у саобраћају: Хрватици послије саобраћајке измјерили 3.06 промила

Извор:
У сриједу ујутро у загребачком насељу Трње 42-годишња возачица скривила је саобраћајну незгоду с невјероватних 3.06 промила алкохола у крви.
Приликом неопрезног покушаја паркирања ударила је у друго возило, објавила је полиција.
Мртва пијана у 08.00 ујутро
Инцидент се догодио 22. октобра око 08.05 сати у Улици Присавље. Возачица, управљајући личним аутомобилом загребачких регистрација, кретала се у смјеру истока.
Доласком до кућног броја 3, због неопрезне вожње скренула је удесно на паркинг мјесто и налетјела на паркирани аутомобил осјечких регистарских ознака у власништву 25-годишњакиње.
Друштво
АМС упозорава возаче: Опрез!
У незгоди је настала само материјална штета, а алко-тестирањем је утврђено да је 42-годишњакиња возила с чак 3.06 g/kg алкохола у организму.
Одмах је ухапшена и одведена у посебне просторије полиције на тријежњење. Након што је престало дјеловање алкохола, приведена је на Општински прекршајни суд у Загребу.
Полиција је у свом оптужном приједлогу тражила новчану казну од 1.580 евра и тромјесечну забрану управљања возилом Б категорије.
Међутим, суд је био знатно строжи. Прогласио ју је кривом и казнио новчаном казном од 2.260 евра, уз изрицање заштитне мјере забране управљања моторним возилом Б категорије у трајању од три мјесеца, преноси "Индекс".
