АМС упозорава возаче: Опрез!

На већини путева у Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ коловози су влажни и клизави, а магла и ниска облачност смањују видљивост дуж ријека и у вишим предјелима, саопштено је из Ауто-мото савеза /АМС/ Републике Српске.
Возачима се савјетује да прилагоде вожњу условима на путу и да поштују саобраћајну сигнализацију на дионицама на којима се изводе радови.
На магистралном путу Добро Поље-Миљевина, од 8.00 до 17.00 часова долазиће до привремених обустава саобраћаја у трајању до 45 минута радова на стабилизацији косина.
Саобраћај је обустављен на магистралном путу Србац-Дервента због постављања завршног слоја асфалта. Возила се преусмјеравају на путни правац Србац-Прњавор-Дервента.
У току је рехабилитација магистралног пута Клашнице-Бањалука и уклањање постојећих и наношење нових носача на надвожњаку у Трну. Саобраћај на надвожњаку ће бити затворен за све категорије возила, као и за пјешаке.
Тренутно се саобраћај од Трна до Гламочана одвија двосмјерно.
На магистралном путу Гацко-Тјентиште, на локалитету Саставци, због радова су могуће краткотрајне обуставе у трајању до 15 минута.
На путу Билећа-Требиње, локалитет Жудојевићи, у току је санација косине усјека те се саобраћа једном траком у дужини 300 метара, уз могуће обуставе до 15 минута.
Због изградње водоводне мреже на дионици магистралног пута Козарска Дубица-Приједор измијењен је режим у одвијању саобраћаја.
Саобраћа се по измијењеном режиму и на магистралном путу Бродар-Вишеград због извођења радова у тунелима "Грабовица" и "Оштри врх".
Због уређења раздјелног појаса измијењен је режим у одвијању саобраћаја на аутопуту Бањалука-Градишка и Бањалука-Добој.
У току је санација коловоза на магистралном путу Брчко-Бијељина, због чега долази
до повремене обуставе саобраћаја, док се на мосту на граничном прелазу Рача саобраћа једном траком од 7.00 до 17.00 часова.
Због санационих радова на дионици магистралног пута Челинац-Котор Варош, те на дионицама регионалних путева Челинац-Укрина и Укрина-Клупе измијењен је режим у одвијању саобраћаја.
Измијењен је режим у одвијању саобраћаја због радова на дионици магистралног пута Добро Поље-Миљевина на локалитету мале хидроелектране Б-3.
Саобраћајни режим измијењен је на дионицама магистралног пута Драготиња-Приједор и на дионици регионалног пута Орловача-Трнопоље због реконструкције раскрснице на укрштању наведених путева и Омладинског пута у Приједору.
На магистралном путу Доња Буковица-Вршани и Вршани-Бијељина измијењен је режим у одвијању саобраћаја због санације пута. Саобраћај се одвија наизмјенично, једном саобраћајном траком уз привремено постављену сигнализацију.
На дионицама магистралних путева Приједор-Козарац-Ламовита и Црквина-Модрича ради укључивања и искључивања механизације која је ангажована на изградњи аутопутева Бањалука-Приједор и Вукосавље-Брчко измијењен је режим саобраћаја.
Због реконструкције магистралног пута Брод на Дрини-Хум измијењен је режим у одвијању саобраћаја.
Због рехабилитације магистралног пута Градишка–Нова Топола–Клашнице, и изградње три кружна тока на дионици Клашнице-Нова Топола измијењен је режим у одвијању саобраћаја.
У току је изградња кружне раскрснице на споју магистралних путева Градишка-Нова Топола и Чатрња-Градишка, због чега је такође измијењен режим у одвијању саобраћаја.
Ради извођења бушачко-минерских радова на каменолому "Хан Дервента", од 12.00 до 16.00 часова долазиће до привремене обуставе саобраћаја на магистралном путу Лапишница-Љјубогошта, у мјесту Доња Љубогошта, општина Пале и то у два интервала у трајању од пет до седам минута.
На регионалном путу Козарац-Мраковица забрањен је саобраћај за теретна возила, носивости преко 7,5 тона, због активног клизишта на 9-том километру.
Због активираних клизишта, једном саобраћајном траком, у дужини од 50 метара, саобраћај се одвија на регионалном путу Прњавор-Укрина, у мјесту Вијачани.
На регионалном путу Карановац-Кнежево, у мјесту Љубачево, због појаве клизишта, саобраћај се одвија једном траком у дужини од 40 метара.
Због опасности од појаве клизишта, на регионалном путу Стари Угљевик-Главичице, у рејону Старог Угљевика забрањен је саобраћај за сва возила, а за теретна возила између предузећа "Рудинг", у мјесту Вучјак и раскрснице у Мезграји.
Путничка возила се преусмјеравају преко локалног пута Модран-Угљевик Село, а теретна магистралним путем Суво Поље-Доња Трнова-Главичице-Мезграја.
У ФБиХ се због санације коловоза на магистралном путу Орашје-Шамац саобраћа једном траком, од 7.00 до 16.00 чаова, сваким даном осим недјеље.
Због санације коловоза на магистралном путу Доња Ораховица-Шићки Брод саобраћа се наизмјенично, једном траком, од 8.00 до до 16.00 часова, сваки дан осим недјеље.
Успорео, једном траком, саобраћа се и због радова на санацији дилатације на мосту у Острожцу, на магистралном путу Коњиц-Јабланица.
Због оштећења коловоза на магистралном путу Жепче–Маглај, на мјесту споја са будућом петљом аутопута, саобраћа се успорено.
Радови су актуелни и на дионици аутопута А-1 Подлугови-Сарајево сјевер, као
и на магистралним путевима Завидовићи-Возућа, Јабланица-Блидиње, Јабланица-Прозор, Семизовац-Олово, Мостар-Читлук и Јајце-Црна Ријека.
На граничним прелазима нема дужих чекања.
Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тона.
На граничном прелазу Каракај забрањен је саобраћај за возила преко пет тона највеће дозвољене масе и таква возила преусмјеравају се на нови мост Братољуб у Братунцу и на гранични прелаз Рача.
Шлепери и теретна моторна возила могу саобраћати на граничном прелатзу Шепак од 9.00 до 13.00 и од 22.00 до 6.00 часова, а викендом само у ноћном термину.
