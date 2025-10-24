Сутра славимо 3 света мученика: До поноћи обавезно урадите ово

Извор:
Она
24.10.2025
21:16
Коментари:0
Српска православна црква 25. октобра слави Свете мученике Тараха, Прова и Андроника, чија је храброст и оданост Христу кроз векове примјер вјери и истрајности.
Тарах, Пров и Андроник живели су у Помпеопољу, граду у киликијској области, за вријеме прогонства хришћана под римским царем Диоклецијаном и његовим намјесником Нумеријем Максимом. Сваки од њих био је изложен тешким мукама због своје вјере. Тарах је тада имао 65 година, али старост није умањила његову снагу и одлучност.
Када је антипат три пута питао њихова имена, сваки од њих је одговорио: "Хришћанин." Послије првих батина и затварања у тамницу, поново су изведени на мучење. Пров, суочен с обећањем царевих почасти и пријатељства, одговорио је: "Нити цареве почасти хоћу, нити твоје пријатељство желим." Андроник, изложен још тежим мукама, рекао је: "Тијело моје пред тобом је, чини што хоћеш."
Послије дугог и исцрпљујућег мучења, тројица мученика бачена су у арену пред звијери. Међутим, вољом Божјом, звери су се смириле пред њима, изазивајући дивљење грађана и пробуђујући веру у једног Бога. На крају, мучитељ је наредио војницима да посјеку хришћане, завршивши њихов праведни земаљски живот.
Здравље
Недостатак сна повећава ризик од деменције
Поука из живота светитеља показује однос Бога према човеку - Његов гнев је тренутан, а милост бесконачна. Вечерњи плач и молитва воде ка јутарњој радости и ослобађању од гријеха. Ноћ је вријеме интроспекције, покајања и богоразмишљања. Покајнички плач ноћу доноси олакшање и радост дању, док грех и безумно весеље стварају жалост и тугу.
На данашњи дан у храмовима се служе молитве и помени, а верници се подсјећају на страдање светитеља као примјер храбрости и оданости Христу. У многим породицама остао је обичај да се дан проведе у молитви и размишљању о сопственим дјелима и односу према ближњима.
Вјерује се да се вечерња молитва и покајање симболично уписују у душу, а јутарња радост доноси олакшање и оснажење. Ноћ је посвећена интроспективном размишљању и покајању, док дан симболизује радост, ослобађање од терета гријеха и обновљену енергију за свакодневни живот, пише Она.рс.
Најновије
Најчитаније
23
02
22
59
22
52
22
51
22
34
Тренутно на програму