У студији британских научника наведено је да недостатак сна повећава ризик од деменције.
Константно неспавање или поремећен ритам спавања могу спријечити мозак да избацује отпадне материје, што повећава ризик од деменције, пише "Дејли мејл".
Истраживања сугеришу да се глимфатични систем ослобађа "токсичног материјала" тако што потискује цереброспиналну течност /ЦСТ/ која "купа" мождано ткиво и кичмену мождину кроз мозак одржавајући га здравим.
Међутим, британски научници, који су анализирали мождане структуре више од 40.000 одраслих особа, открили су да "поремећај" глимфатичног система нарушава његову способност чишћења, повећавајући вјероватноћу развоја деменције.
Када је тај систем поремећен, постоји већа вјероватноћа да се накупе два токсична протеина амилоид и тау за које се зна да се шире кроз мозак и изазивају проблеме са памћењем.
Ови протеини могу формирати плакове и сплетове који ометају функцију можданих ћелија и сматра се да покрећу Алцхајмерову болест, што је најчешћи облик деменције.
Објављујући своја открића у часопису "Алцхајмер и Деменција", научници су рекли да сан игра важну улогу у глимпатичкој функцији, тако да поремећени обрасци спавања вјероватно оштећују систем.
Ова открића би алтернативно могла да отворе пут испитивању да ли постојећи лијекови могу бити пренамијењени или развијени нови, како би се побољшала глимпатичка функција.
