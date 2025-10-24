Овај сок штити од 3 веома честе болести

Извор:
Кажу да редовна конзумација може помоћи у борби против рака, одржавању здравља срца, правилном раду бубрега и контроли крвног притиска.
Истраживања показују да је сок од нара изузетно богат антиоксидансима, прије свега пуникалагином и полифенолима. Ови састојци неутрализују слободне радикале и смањују оксидативни стрес у организму.
Редовно уношење сока од нара може успорити раст ћелија рака захваљујући противупалним и антиоксидативним ефектима. Студије указују на смањење ризика од рака дојке, простате и дебелог цријева.
Полифеноли из нара побољшавају еластичност крвних судова, снижавају лош холестерол (ЛДЛ) и подижу добар холестерол (ХДЛ). Истовремено, сок помаже у регулацији крвног притиска и спречава стварање крвних угрушака.
Бубрези имају користи од заштитног дејства полифенола који помажу у филтрирању токсина и ублажавању упалних промјена. Редовна, али умјерена конзумација може смањити ризик од бубрежних обољења.
Купите зреле нарове, пресјечене на пола, и исциједите сок у цједиљки или соковнику. Препоручена дневна доза је једна чаша (око 200 мл), најбоље уз оброк, како бисте избјегли могућу надраженост стомака.
Особе на терапији лијековима за разрјеђивање крви треба да се консултују са љекаром, јер сок од нара може појачати ефекат. Дијабетичари треба да пазе због природног шећера, а ако имате проблема са бубрежним каменцима, посавјетујте се са нефрологом.
Сок од нара заиста јесте један од најљековитијих напитака на планети, али само ако га конзумирате паметно. Једна чаша дневно у комбинацији са здравом исхраном и физичком активношћу може донети огромне користи вашем здрављу.
