Logo

Овај сок штити од 3 веома честе болести

Извор:

Крстарица

24.10.2025

20:49

Коментари:

0
Сок од нара
Фото: Pexels/hello aesthe

Кажу да редовна конзумација може помоћи у борби против рака, одржавању здравља срца, правилном раду бубрега и контроли крвног притиска.

Чудесна својства сока од нара

Истраживања показују да је сок од нара изузетно богат антиоксидансима, прије свега пуникалагином и полифенолима. Ови састојци неутрализују слободне радикале и смањују оксидативни стрес у организму.

Саобраћајна несрећа-24102025

Хроника

Несрећа на путу Горажде-Фоча, шест особа примљено у Ургентни центар

Превенција рака

Редовно уношење сока од нара може успорити раст ћелија рака захваљујући противупалним и антиоксидативним ефектима. Студије указују на смањење ризика од рака дојке, простате и дебелог цријева.

Заштита срца и боље циркулације

Полифеноли из нара побољшавају еластичност крвних судова, снижавају лош холестерол (ЛДЛ) и подижу добар холестерол (ХДЛ). Истовремено, сок помаже у регулацији крвног притиска и спречава стварање крвних угрушака.

Подршка бубрезима и детоксикација

Бубрези имају користи од заштитног дејства полифенола који помажу у филтрирању токсина и ублажавању упалних промјена. Редовна, али умјерена конзумација може смањити ризик од бубрежних обољења.

злато

Свијет

Откривено највеће налазиште злата на свијету

Како припремити и дозирати

Купите зреле нарове, пресјечене на пола, и исциједите сок у цједиљки или соковнику. Препоручена дневна доза је једна чаша (око 200 мл), најбоље уз оброк, како бисте избјегли могућу надраженост стомака.

Ко треба да буде опрезан

Особе на терапији лијековима за разрјеђивање крви треба да се консултују са љекаром, јер сок од нара може појачати ефекат. Дијабетичари треба да пазе због природног шећера, а ако имате проблема са бубрежним каменцима, посавјетујте се са нефрологом.

Bunar

Регион

Потресна исповијест жене коју је мушкарац бацио у бунар: Како сам преживјела, зна само Бог

Умјереност је кључ

Сок од нара заиста јесте један од најљековитијих напитака на планети, али само ако га конзумирате паметно. Једна чаша дневно у комбинацији са здравом исхраном и физичком активношћу може донети огромне користи вашем здрављу.

Подијели:

Таг:

sok

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Дачић: Са поносом стојимо уз нашу браћу и сестре у Републици Српској

Република Српска

Дачић: Са поносом стојимо уз нашу браћу и сестре у Републици Српској

3 ч

0
Додик: Величанствене 34 године националне борбе

Република Српска

Додик: Величанствене 34 године националне борбе

3 ч

13
Минић: Скупштина остала централни стуб законодавне власти

Република Српска

Минић: Скупштина остала централни стуб законодавне власти

3 ч

1
Заплијењена фалсификована умјетничка дјела вриједна милионе евра

Свијет

Заплијењена фалсификована умјетничка дјела вриједна милионе евра

3 ч

0

Више из рубрике

Flaša vode

Здравље

Златно правило када је унос течности у питању: Напијте се воде до 16 часова

5 ч

0
Због помјерања сата трпи цијели организам: Ево како да се најбоље припремите

Здравље

Због помјерања сата трпи цијели организам: Ево како да се најбоље припремите

8 ч

0
Знакови да сте под превеликим стресом: Ослушните организам

Здравље

Знакови да сте под превеликим стресом: Ослушните организам

1 д

0
Главобоља глава

Здравље

Прескакање ове дневне навике повећава ризик од можданог удара

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

02

Дилерка из Србије ухапшена у стану пуном дроге

22

59

Зуби узгајани у лабораторији постају стварност

22

52

Посвађао са бившом партнерком коју је злостављао, па отео дијете

22

51

Цвијановић: У Сарајеву би покварили и камен за купус, а камоли државу

22

34

Навијачи Партизана одали почаст Небојши Павковићу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner