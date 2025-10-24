Минић: Скупштина остала централни стуб законодавне власти

Минић је истакао да се данас са поносом обиљежавају 34 године од оснивања Народне скупштине Републике Српске, институције која је својим радом, мудрошћу и истрајношћу утемељила државност Републике Српске и очувала њен демократски дух.

Свијет Заплијењена фалсификована умјетничка дјела вриједна милионе евра

- На данашњи дан, 24. октобра 1991. године, српски народ у БиХ основао је своју Скупштину као израз политичке зрелости, историјске свијести и одлучности да у временима неизвјесности сачува мир, слободу и своја колективна права - рекао је Минић који је присуствовао свечаној академији поводом обиљежавања 34 године од постојања и рада Народне скупштине.

Он је додао да је из те одлуке произашла и Декларација о проглашењу Републике српског народа БиХ, усвојене 9. јануара 1992. године, акт којим је рођена Република Српска, са свим елементима државности, али и са јасном тежњом да се сви спорови рјешавају мирним путем и у складу са међународним правом.

Према његовим ријечима, Народна скупштина Републике Српске није само законодавно тијело, она је извор државотворности и чувар суверенитета.

Република Српска Випотник: Народна скупштина - гарант суверенитета и трајања Српске

Истакао је да се данас одаје признање свим посланицима, радницима и службеницима Народне скупштине, као и свима који су током ових деценија чували институције, право и поредак Републике Српске, објављено је на сајту Владе.

- Наша је обавеза да наставимо истим путем: путем одговорности, узајамног поштовања и јачања институција. Само тако ћемо обезбиједити да Република Српска остане снажна, стабилна и поносна - онаква какву су је наши претходници створили, а наша дјеца заслужују - закључио је Минић.

Регион Хрват који је ранио мушкарца из БиХ пред полицијом запјевао хит Шекија Турковића

На данашњи дан 1991. године Скупштина српског народа у БиХ положила је темеље институцији која ће постати стуб законодавне власти Републике Српске. Тако је започео процес конституисања институција које ће чинити правни и политички оквир Републике Српске.