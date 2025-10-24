Logo

Минић: Скупштина остала централни стуб законодавне власти

Извор:

СРНА

24.10.2025

20:11

Коментари:

0
Минић: Скупштина остала централни стуб законодавне власти
Фото: АТВ

Народна скупштина Републике Српске је кроз тешке године рата, изазове послијератног периода, реформе и савремене процесе остала централни стуб законодавне власти, мјесто гдје се обликују политике, доносе закони и утврђују темељи развоја Српске, рекао је предсједник Владе Саво Минић.

Минић је истакао да се данас са поносом обиљежавају 34 године од оснивања Народне скупштине Републике Српске, институције која је својим радом, мудрошћу и истрајношћу утемељила државност Републике Српске и очувала њен демократски дух.

Полиција Њемачка

Свијет

Заплијењена фалсификована умјетничка дјела вриједна милионе евра

- На данашњи дан, 24. октобра 1991. године, српски народ у БиХ основао је своју Скупштину као израз политичке зрелости, историјске свијести и одлучности да у временима неизвјесности сачува мир, слободу и своја колективна права - рекао је Минић који је присуствовао свечаној академији поводом обиљежавања 34 године од постојања и рада Народне скупштине.

Он је додао да је из те одлуке произашла и Декларација о проглашењу Републике српског народа БиХ, усвојене 9. јануара 1992. године, акт којим је рођена Република Српска, са свим елементима државности, али и са јасном тежњом да се сви спорови рјешавају мирним путем и у складу са међународним правом.

Према његовим ријечима, Народна скупштина Републике Српске није само законодавно тијело, она је извор државотворности и чувар суверенитета.

BOJAN-VIPOTNIK-140925

Република Српска

Випотник: Народна скупштина - гарант суверенитета и трајања Српске

Истакао је да се данас одаје признање свим посланицима, радницима и службеницима Народне скупштине, као и свима који су током ових деценија чували институције, право и поредак Републике Српске, објављено је на сајту Владе.

- Наша је обавеза да наставимо истим путем: путем одговорности, узајамног поштовања и јачања институција. Само тако ћемо обезбиједити да Република Српска остане снажна, стабилна и поносна - онаква какву су је наши претходници створили, а наша дјеца заслужују - закључио је Минић.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Регион

Хрват који је ранио мушкарца из БиХ пред полицијом запјевао хит Шекија Турковића

На данашњи дан 1991. године Скупштина српског народа у БиХ положила је темеље институцији која ће постати стуб законодавне власти Републике Српске. Тако је започео процес конституисања институција које ће чинити правни и политички оквир Републике Српске.

Подијели:

Таг:

Саво Минић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Дерби кола у Мостару: Борац гостује Зрињском

Фудбал

Дерби кола у Мостару: Борац гостује Зрињском

1 ч

0
Реконструкција објеката у Дервенти у вриједности око 20 милиона КМ

Градови и општине

Реконструкција објеката у Дервенти у вриједности око 20 милиона КМ

1 ч

1
Одборник из Лопара из ПДП-а прешла у СНСД

Република Српска

Одборник из Лопара из ПДП-а прешла у СНСД

1 ч

3
Оштећен спортски терен у Новом Граду

Градови и општине

Вандали оштетили спортски терен код Основне школе у Новом Граду

1 ч

0

Више из рубрике

Випотник: Народна скупштина - гарант суверенитета и трајања Српске

Република Српска

Випотник: Народна скупштина - гарант суверенитета и трајања Српске

58 мин

0
Одборник из Лопара из ПДП-а прешла у СНСД

Република Српска

Одборник из Лопара из ПДП-а прешла у СНСД

1 ч

3
Одржана показна вјежба "Садејство 2025"

Република Српска

Одржана показна вјежба "Садејство 2025"

1 ч

0
Ненад Стевандић

Република Српска

Стевандић: Републику Српску створио народ који је издржао највеће злочине

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

49

Овај сок штити од 3 веома честе болести

20

48

Бански двор у сјају грба Немањића и амблема Републике Српске

20

39

Несрећа на путу Горажде-Фоча, шест особа примљено у Ургентни центар

20

38

Откривено највеће налазиште злата на свијету

20

29

Потресна исповијест жене коју је мушкарац бацио у бунар: Како сам преживјела, зна само Бог

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner