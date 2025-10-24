Минић: Скупштина остала централни стуб законодавне власти

Извор:
СРНА
24.10.2025
20:11
Коментари:0
Народна скупштина Републике Српске је кроз тешке године рата, изазове послијератног периода, реформе и савремене процесе остала централни стуб законодавне власти, мјесто гдје се обликују политике, доносе закони и утврђују темељи развоја Српске, рекао је предсједник Владе Саво Минић.
Минић је истакао да се данас са поносом обиљежавају 34 године од оснивања Народне скупштине Републике Српске, институције која је својим радом, мудрошћу и истрајношћу утемељила државност Републике Српске и очувала њен демократски дух.
Свијет
Заплијењена фалсификована умјетничка дјела вриједна милионе евра
- На данашњи дан, 24. октобра 1991. године, српски народ у БиХ основао је своју Скупштину као израз политичке зрелости, историјске свијести и одлучности да у временима неизвјесности сачува мир, слободу и своја колективна права - рекао је Минић који је присуствовао свечаној академији поводом обиљежавања 34 године од постојања и рада Народне скупштине.
Он је додао да је из те одлуке произашла и Декларација о проглашењу Републике српског народа БиХ, усвојене 9. јануара 1992. године, акт којим је рођена Република Српска, са свим елементима државности, али и са јасном тежњом да се сви спорови рјешавају мирним путем и у складу са међународним правом.
Према његовим ријечима, Народна скупштина Републике Српске није само законодавно тијело, она је извор државотворности и чувар суверенитета.
Република Српска
Випотник: Народна скупштина - гарант суверенитета и трајања Српске
Истакао је да се данас одаје признање свим посланицима, радницима и службеницима Народне скупштине, као и свима који су током ових деценија чували институције, право и поредак Републике Српске, објављено је на сајту Владе.
- Наша је обавеза да наставимо истим путем: путем одговорности, узајамног поштовања и јачања институција. Само тако ћемо обезбиједити да Република Српска остане снажна, стабилна и поносна - онаква какву су је наши претходници створили, а наша дјеца заслужују - закључио је Минић.
Регион
Хрват који је ранио мушкарца из БиХ пред полицијом запјевао хит Шекија Турковића
На данашњи дан 1991. године Скупштина српског народа у БиХ положила је темеље институцији која ће постати стуб законодавне власти Републике Српске. Тако је започео процес конституисања институција које ће чинити правни и политички оквир Републике Српске.
Фудбал
1 ч0
Градови и општине
1 ч1
Република Српска
1 ч3
Градови и општине
1 ч0
Република Српска
58 мин0
Република Српска
1 ч3
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Најновије
Најчитаније
20
49
20
48
20
39
20
38
20
29
Тренутно на програму