Одржана показна вјежба "Садејство 2025"

Извор:
АТВ
24.10.2025
19:40
Коментари:0
Ово је само један дио са здружене тактичко-показне вјежбе припадника казнено-поправног завода, Судске полиције и припадника Министарства унутрашњих послова Републике Српске којом је показана способност заштите републичких установа.
Ситуације приказане у вјежби нису честа појава у казнено-поправним установама, али се показује директна сарадња два министарства. Свако ко жели да угрози Републику Српску мора да зна да постоји спремност за сваким видом одговора, јасан је
"Гдје смо показали у принципу сарадњу, али и снагу Републике Српске да спроводи и казнене мјере и да су наши затвори под контролом и да наше институције заједнички дјелују у циљу сигурне и безбједне Републике Српске", истакао је министар унутрашњих послова Жељко Будимир.
Приказаном вјежбом задовољан је био и министар правде Републике Српске Горан Селак, који каже да је од директора шест казнено-поправних установа у Српској обавијештен да се у тим установама сви послови извршавају у складу са законом.
"На овај начин шаљемо поруку да нико не може да угрози институције Републике Српске, казнено-поправне установе, али и нашу Републику Српску", истакао је министар правде Републике Српске Горан Селак.
Ово је само један од показатеља добре сарадње министарства унутрашњих послова и министарства правде.
"У овим ванредним ситуацијама сарадња између министарства унутрашњих послова и министарства правде постоји и да ће бити директна и свако ко жели да угрози Републику Српску мора да зна да смо ми спремни на сваки вид одговора", казао је министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир.
Циљ заједничке показне вјежбе „Садејство 2025“ био је да се покаже обученост и спремност овлаштених службених лица да могу увијек одреаговати у изазовним ситуацијама када је у питању очување безбједности установе каква је казнено-поправни завод.
