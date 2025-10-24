Вријеме је за веће плате: Додик предлаже раст минималца

Аутор:Теодора Беговић
24.10.2025
19:19
Коментари:1
Плата мора бити довољно стимулативна да задржи раднике у Републици Српској, да им пружи сигурност, али и мотивацију да граде будућност овдје, а не у иностранству.
Управо зато, Милорад Додик дао је приједлог за повећање плата, које би, како каже, требало да одражавају стварну вриједност рада и животног стандарда грађана.
"Разговараћемо са синдикатима и послодавцима, али мој приједлог је за неквалификоване раднике 1000 КМ, за квалификоване и средњу стручну спрему 1200 КМ, а за високу стручну спрему не мање од 1400 КМ, можда и више. Радници у Републици Српској су били заробљени тим социјално-друштвеним процесима који су владали у читавој Европи и били су сведени на један минимум. Вријеме је да поведемо рачуна о машим људима", рекао је предсједник Републике Српске Милорад Додик.
Неопходно повећати све плате у Републици Српској, не само минималне, јер раст цијена и трошкова живота притиска све раднике, става су у Савезу синдиката Републике Српске. Кажу да је најважније што је сада коначно отворен простор за конкретне разговоре о износима плата у Српској и праведнијем односу према запосленима.
"Очекујемо да ћемо већ у току сљедеће седмице имати преговоре око износа најнижих плата у Републици Српској. Добро је и Савез синдиката прихватљиво што су коначно дошли до тога да су рекли: „Да, плате треба повећати!“. И ево, сада је вријеме да почнемо преговоре око цифара", истакао је предсједник Савеза синдиката Републике Српске Горан Станковић.
Из Уније послодаваца поручују да раст плата мора бити усклађен са реалним економским могућностима, али и да држава треба растеретити привреду. Дио који је ван макроекономских показатеља, кажу, треба да се компензује кроз смањење пореза и доприноса, како би се тај новац могао директно прелити у џепове радника.
"Оно што је био наш захтјев је да плате расту у складу са макроекономским показатељима, а када причамо о макроекономским показатељима ми не говоримо само о показатељима о стању у привреди, већ и о стандарду наших радника. Све те податке требамо упоредити и видјети шта би био реалан раст", додао је предсједник Уније послодаваца Републике Српске Зоран Шкребић.
Колико ће договор између власти, синдиката и послодаваца заиста промијенити положај радника, показаће се у наредним мјесецима. Али једно је сигурно, док год радник од своје плате не може да живи, него само да преживљава, свака економска статистика остаје празна бројка. Достојанство рада мора постати мјера успјеха једне државе.
