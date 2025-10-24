Свечана академија Народне скупштине Републике Српске

Извор:
24.10.2025
У Бањалуци је почела свечана академија поводом 34 године од оснивања Народне скупштине Републике Српске којој присуствују највиши званичници Српске и представници Србије.
Академија се одржава у Културном центру Бански двор, а присуствују јој предсједник Народне скупштине Ненад Стевандић, предсједник Милорад Додик, премијер Саво Минић, потпредсједник Владе Србије Ивица Дачић, савјетник предсједника Србије Милош Вучевић, министри у Влади Српске, српски представници у заједничким институцијама.
Присутни су и бивши предсједници Скупштине и бивши посланици, затим градоначелници и начелници општина, те бројни представници друштвеног и јавног живота.
Народна скупштина Републике Српске, највиши уставни и законодавни орган у структури власти Српске и централна институција парламентарног уређења Републике Српске, основана је 24. октобра 1991. године као Скупштина српског народа у БиХ.
Одлуку о томе донијели су посланици изабрани на изборима у јесен 1990. године.
Истог дана, на конститутивној сједници Скупштине српског народа у БиХ, донесени су и други акти међу којима се политичким значајем истичу Одлука о остајању српског народа у заједничкој држави Југославији и Одлука о расписивању и провођењу плебисцита српског народа у БиХ.
Посланици Народне скупштине Републике Српске, 9. јануара 1992. године, усвојили су Декларацију о проглашењу Републике српског народа БиХ. Овај дан се у Републици Српској обиљежава као Дан Републике.
Народна скупштина је 28. фебруара 1992. године донијела Устав Републике Српске и Уставни закон за његово спровођење, чиме је формалноправно настао државноправни субјективитет српског народа.
