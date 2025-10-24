Златно правило када је унос течности у питању: Напијте се воде до 16 часова

Извор:
Увијек је најбоље пити воду када смо жедни. Ипак, већину течности требало би да попијемо прије 16 часова јер је тако мања вјероватноћа да ћемо се пробудити да бисмо ноћу ишли у тоалет.
Спортски нутриционисти понекад препоручују да врхунски спортисти 80 одсто воде попију прије 16 часова.
Пијење воде рано током дана може подстаћи варење и надокнадити течности изгубљене преко ноћи, изјавила је Каци Ваврек, магистар наука. Она је додала да би „могло и да се пије равномјерно током цијелог дана, да се ујутру унесе мало, а увече мало мање“.
Једна навика коју треба преиспитати јесте започињање дана кафом, која може бити дехидрирајућа, рекла је Јулија Зумпано, дијететичарка. Она предлаже да, умјесто тога, дан почнемо водом и да кофеин попијемо мало касније ујутру.
Зумпано додаје да смањење уноса воде неколико сати прије спавања може да нас припреми за бољи сан.
„Предлажем минималан унос воде два сата прије спавања како бисте избјегли устајање ради одласка у тоалет у току ноћи, јер то код неких људи може пореметити сан“, објашњава Зумпано. Каци Ваврек истиче да прерано прекидање уноса течности може довести до недовољне хидратације, главобоље, грчева или смањених перформанси.
Ово може да буде посебно опасно за људе који интензивно вјежбају ноћу.
„Ако спортиста тренира поподне или увече, било би неопходно да конзумира довољно течности у, око и послије овог времена“, каже Ваврек.
Знаци дехидратације су сљедећи: тамножут или урин боје ћилибара, мождана магла, низак ниво енергије или повећан умор, сува уста.
У случају да смо попили превише воде можемо да примјетимо често мокрење (више од једном на сат), надутост, мучнина, бистра, безбојна мокраћа.
Пошто су и дехидратација и прекомјерна хидратација озбиљни здравствени проблеми, важно је пронаћи праву равнотежу. Само тако ћемо осигурати да наше тијело добија оптималну количину воде да бисмо остали здрави.
