Пет знакова да вам недостаје цинк: Овај минерал јача имунитет и штити од прехладе

23.10.2025

07:35

Пет знакова да вам недостаје цинк: Овај минерал јача имунитет и штити од прехладе

Када данима осјећате умор, коса вам опада више него иначе, а ране зарастају споро —можда није крива исцрпљеност, већ недостатак цинка.

Овај важан минерал има огроман утицај на имунитет, косу, нокте и енергију, али га често занемарујемо све док тијело не пошаље јасне сигнале да нешто недостаје.

Стручњаци упозоравају да свака пета одрасла особа има мањак цинка, док нека истраживања наводе да је тај број и до 44 одсто. Будући да организам не може сам да га произведе, једини начин да га унесемо јесте кроз исхрану — а управо ту већина људи гријеши.

Зашто је цинк толико важан?

Нутриционисткиња Андреа Мак из Универзитетске болнице „Рехтс дер Изар“ у Минхену објашњава да је цинк кофактор за више од 300 ензима, који учествују у готово свим важним процесима у организму.

Он је кључан за правилан рад имуног система, хормона, метаболизам костију и зарастање рана. Када га нема довољно, тијело реагује на суптилан, али упоран начин — кроз мале промјене које лако превидимо.

илу-плочице-18102025

Савјети

Грицкате их стално и мислите да је здраво?

5 знакова да вам недостаје цинк

За разлику од, рецимо, магнезијума чији мањак изазива грчеве, цинк не даје одмах очигледне симптоме. Ипак, постоји пет јасних знакова који указују на његов дефицит:

Споро зарастање рана – посјекотине и огреботине дуже се опорављају.

Ломљиви нокти – нокти лако пуцају, листају се и губе сјај.

Појачано опадање косе – коса постаје танка и беживотна.

Учестале инфекције – прехладе, афтозни чиреви или упале десни јављају се чешће.

Слабији осјећај мириса и укуса – типичан симптом хроничног мањка цинка.

Без довољно цинка, инсулин не може правилно да дјелује, па особе са дијабетесом могу имати још израженије тегобе у регулацији шећера у крви.

Spavanje

Здравље

Боље од таблета за спавање: Ово природно рјешење ће вас брже опустити

Колико цинка је потребно сваког дана?

Препоручене дневне количине су:

10 мг за мушкарце

7 мг за жене

Повећане потребе имају труднице, дојиље, дјеца и старије особе, као и сви који имају проблеме са варењем (нпр. Кронову болест, целијакију). Честа конзумација алкохола додатно смањује залихе цинка у тијелу.

Важно је знати и да анализа крви често не показује стварни ниво цинка, осим у случајевима тешког дефицита — зато је боље обратити пажњу на симптоме и исхрану, преноси Она.рс.

