Ђокић за АТВ: Цијене струје у Српској остају најниже у региону

Извор:

АТВ

02.12.2025

22:54

Коментари:

0

Министар енергетике и рударства Републике Српске Петар Ђокић рекао је у АТВ-овој емисији "У првом плану" да се може очекивати повећање цијене електричне енергије у наредној години.

"Као што је већ најавио директор матичног предузећа Лука Петровић у неким претходним јавним изјавама и сви смо говорили о томе да су повећани трошкови производње електричне енергије и дистрибуције електричне енергије", рекао је Ђокић.

Он је истакао да сам процес снабдјевања има јако видљиве трошкове који сваке године из мјесеца у мјесец расту.

"Логично је очекивати да ће у наредној години треба да дође до повећања цијена. На ком ће то нивоу бити, то у овом тренутку није могуће говорити", рекао је Ћокић.

62432a6c4efe2 bhrt

Друштво

РТВ такса ће се и у наредних годину дана плаћати преко рачуна за струју

Он је истакао да ће, упркос томе, цијене у Републици Српској остати најниже у региону.

"Политика Републике Српске је била свих ових година, ја сам о томе марљиво бринуо, и биле су заиста ниске цијене и остаће у односу на наше окружење", рекао је Ђокић.

Какво је стање у термоелектранама?

Ђокић је истакао да треба имати у виду да су наше термолектране Угљевик и Гацко доста стари објекти.

"Гацко је ушао у 43 годину рада, Угљевик је у 41. години свога рада што говори о томе да старост таквих објеката битно утиче на њихово погонско стање и на различите потребе сервисирања, односно одржавања како би та производња у оквиру и рудника и термоелектрана била одржива и ефикасна и извршавала ону основну функцију коју наш систем очекује, а то је да буду оперативне, да одржавају своју погонску спремност, производе електричну енергију за наше становништво. Када су повољне хидролошке године као што знају бити, ми онда уз стабилан рад термоелектрана и квалитетну производну у хидроелектранама остваримо и одређене вишкове које можемо да пласирамо на друга тржишта и то су ти повољни периоди који се директно одржавају на финансијски резултат сваког предузећа", рекао је Ђокић.

Ђокић је истакао да је Влада Српске преузела у потпуности спремност да измири обавезу према словеначкој страни ако РиТЕ "Угљевик" не буде могао

"Тиме ми показујемо свој крајње одговоран однос према произвођачима и према РиТЕ Угљевик. Пружамо им максималну подршку и дајемо осјећај сигурности да ову обавезу неће извршавати сами иако је она настала као обавеза", рекао је Ђокић.

Петар Ђокић

