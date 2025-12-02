Logo
Спомиње се цифра од 1.600 КМ: Настављени преговори о минималцу

АТВ

02.12.2025

22:13

Спомиње се цифра од 1.600 КМ: Настављени преговори о минималцу

До краја мјесеца децембра Влада ФБиХ требала би донијети нову одлуку о минималној плати за 2026. годину.

Прошле године та одлука је донесена 30. децембра, када је минимална плата са 619 КМ подигнута на 1.000 КМ.

Борба око минималца у ФБиХ поново је у фокусу, а од наредне седмице почињу састанци на којима ће социјални партнери у ФБиХ договарати износ минималне плате у овом ентитету.

Полиција Аустрија

Свијет

Дјевојчица (6) спасила себе, мајку и млађег брата помоћу знака који је дала руком

Јуче је одржана и сједница Економско-социјалног савјета ФБиХ на којој је формирана и комисија, која би требала до 15. децембра усагласити висину минималне плате, која ће се примјењивати од 1. јануара текуће године.

“Договорено је да се доставе имена по два представника социјалних партнера који ће имати обавезу да почетком наредне седмице одрже састанке на којима ће презентовати властите приједлоге и покушати усагласити приједлог који би ишао на ЕСВ. Надам се да ћемо у седмици од 15. до 20.12. имати коначан приједлог и да ћемо на ЕСВ усвојити евентуалне промјене минималне плате” казао је Сафудин Ченгић", предсједник ЕСС ФБиХ.

Синдикати су става да досадашња минимална примања не могу покрити основне животне трошкове, те су усаглашени око рангирања минималца сходно стручној спреми.

62432a6c4efe2 bhrt

Друштво

РТВ такса ће се и у наредних годину дана плаћати преко рачуна за струју

"Став синдиката је јасан, плата мора порасти. Прошли пут смо имали одређене проблеме, када су особе са основном школом стигле особе са средњом стручном спремом. Овдје ће морати бити разлика између основне, средње, високе школе. Ако се деси да минимална плата буде 1.200 КМ, наравно, особа са ССС треба да има 1.400, са вишом 1.500 и са ВСС 1.600 КМ минималну плату” казао је након састанка ЕСС ФБИХ Самир Куртовић, предсједник Савеза самосталних синдиката БиХ.

Послодавци упозоравају да би нагло повећање плата без пратећих фискалних мјера и растерећења пореза и доприноса могло додатно оптеретити привреду, те упозоравају да би поскупљење радне снаге могло довести до смањења броја запослених.

“Минимална плата од 1.200 КМ начелно да, али уз смањење пореза и доприноса, али на начин како је власт обећала почетком ове године. Диференцирана минимална плата, никако, ни за живу главу, нарочито у овом систему диплома и уређености у ФБиХ. То би толико закомпликовало ствари, да не знам како би се контроле вршите. Тај пропис је и правно тешко тумачити. Могла би се направити диференцираност на основу сложености радног мјеста, али никако дипломе ”, мишљења је Младен Перић, предсједник УО Савеза удружења послодаваца ЗДК.

Харис Џиновић

Сцена

Харис Џиновић због једног питања прекинуо интервју

Било како било, бољи положај радника и стабилност привреде требали би бити у интересу сва три партнера, који су укључени у преговоре. Комисија, коју чини по два члана из Савеза самосталног синдиката БиХ, Удружења послодаваца ФБиХ и Владе ФБиХ, до 15. децембра би требала изаћи са конкретним приједлозима о висини минималне плате.

