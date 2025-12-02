Аца Лукас не одустаје: Послао понуду Сарајеву

Извор:
Након што је Град Сарајево чак три пута поништио јавни позив за организацију дочека Нове године, прилично је неизвјесно ко ће и да ли ће наступити на дочеку 2026. у овом граду.
Иако је та могућност прилично нереална, у јеку новонастале ситуације око дружења Насера Орића и пјевача Аце Лукаса, које је наишло на буру у јавности, Лукас је понудио да пјева у Сарајеву.
Наиме, он је за "Фејст" ТВ поручио да је спреман потпуно бесплатно наступити у Сарајеву за Нову годину.
