Аца Лукас не одустаје: Послао понуду Сарајеву

Извор:

Агенције

02.12.2025

21:54

Коментари:

4
Аца Лукас не одустаје: Послао понуду Сарајеву

Након што је Град Сарајево чак три пута поништио јавни позив за организацију дочека Нове године, прилично је неизвјесно ко ће и да ли ће наступити на дочеку 2026. у овом граду.

Иако је та могућност прилично нереална, у јеку новонастале ситуације око дружења Насера Орића и пјевача Аце Лукаса, које је наишло на буру у јавности, Лукас је понудио да пјева у Сарајеву.

Наиме, он је за "Фејст" ТВ поручио да је спреман потпуно бесплатно наступити у Сарајеву за Нову годину.

Аца Лукас

Naser Orić

Сарајево

Нова година

Коментари (4)
