Раскринкан Шериф Коњевић: Снимљен како пјева србомрзачку пјесму

Извор:
Телеграф
02.12.2025
18:17
Коментари:6
Након што је Шериф Коњевић послије журке на којој је пјевао, а на којој је гост био и Насер Орић, поменуо своју антисрпску пјесму "Вукови" и тврдио да је "никада није изводио", појавио се доказ да - јесте.
Наиме, на друштвеним мрежама, чим се фотографија појавила, почели су да се објављују и стихови које је Коњевић отпјевао: "Куд си пош'о, бабо, са пушком у руци? Идем, сине, гори Босна, напали је бјесни вуци. Вукови су преко Дрине прешли, мили сине, ако погинем, ти нарасти, освети ме".
Свијет
Примао плату 10 година, а ниједном се није појавио на послу
Шериф у изјави коју је дао није порекао да је ту пјесму снимио, али је и тврдио да је никада није јавно отпјевао нити ће.
Међутим, на друштвеној мрежи појавио се снимак Шерифа Коњевића на којем пјева управо ту пјесму. Како пише у објави, снимак је из 1994. и пјева је уживо, али није објављено гдје и на којој телевизији, пише "Телеграф".
"Смрадови су прешли преко Дрине, мили сине...", чује се како пјева, умјесто како је у оригиналу: "Вукови су преко Дрине прешли, мили сине, ако погинем, ти нарасти, освети ме..."
Куд си пош'о бабо Са пушком у руци Идем сине гори Босна Напали је бјесни вуци
РЕФ. Вукови су преко Дрине прешли мили сине, ако погинем ти нарасти освети ме
Кад им сазнаш име, ако погинем ти нарасти освети ме, кад им сазнаш име
Ти припази сине Нна сестрице своје још су младе и нејаке вукова се боје
РЕФ. Вукови су преко Дрине прешли мили сине ако погинем ти нарасти освети ме
Кад им сазнаш име ако погинем ти нарасти освети ме, кад им сазнаш име
Какво ћеш одијело ти да носиш сине шест љиљана златне боје симбол Босне моје
РЕФ. Вукови су преко Дрине прешли мили сине ако погинем ти нарасти освети ме
Кад им сазнаш име ако погинем ти нарасти освети ме, кад им сазнаш име.
Подсјетимо, пјевач је за "Курир" објаснио зашто је снимио ту пјесму, коју, како тврди никада није пјевао на наступима, нити ће.
Свијет
Заплијењен крипто-миксер: На њему било 48 милиона КМ
"Видим да докони људи извлаче шта њима одговара. Јако ружно. Ја сам човјек који никада није ништа крио и увијек сам стајао иза својих ријечи и дјела. Што се те пјесме тиче, она је настала усред тешког бола. Усред рата. Изгубио сам брата. Отпјевао сам је само за себе. Никада је нигдје нисам изводио, ни на једном приватном весељу, нити на наступу. Никада је нећу пјевати јавно. У тешкој ситуацији сам је урадио. Никада и нигдје је нисам изводио, нити ћу. Не могу ја да бацим педесет година своје каријере и сарадње са цијењеним и поштованим људима због појединаца који желе немире, свађе и интриге. То није у реду", рекао је Коњевић.
Коњевић је поручио да је чист пред Богом и народом.
Друштво
Од 1. децембра повећане пензије за 20.000 корисника у БиХ
"Нико моју породичну трагедију није истакао јавно, нити ја то тражим, али неки ред треба да се зна. Свој бол носим у својој души и никога не дирам. Веома сам поносан што ме људи у Србији изузетно цијене и поштују и тако је и са моје стране. Никада не бих то злоупотријебио, напротив, пјевам чистог срца, а они који желе да праве заваду и свађу међу народом, њима на част и образ. Такви и немају образ ни свој живот, него се крију иза миша и тастатуре на друштвеним мрежама. То је најлакше, ајде ти стани иза својих поступака и у лице реци шта имаш. То је таквима најтеже", рекао је Коњевић за "Курир".
Сцена
5 ч0
Сцена
6 ч0
Сцена
8 ч0
Сцена
10 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму