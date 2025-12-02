Logo
Убијен син политичара: Претукли га па живог запалили

Убијен син политичара: Претукли га па живог запалили
Фото: cottonbro studio/Pexels

Нестанак 21-годишњег Украјинца који студира у Бечу пријавили су његови родитељи у сриједу навече.

Истрага је открила језив злочин. Његово тијело пронађено је прошле сриједе око 00:30 у близини врта на Марлен-Хаусхофер-Вегу у бечкој четврти Донауштад, након што су становници подигли узбуну због запаљеног Мерцедеса.

Ватрогасци су тијело младића открили тек након што је пожар угашен. Околности злочина посебно су требале расвијетлити има ли младићева смрт везе с његовим оцем, замјеником градоначелника Харкова, другог највећег града у Украјини.

На крају, аустријска полиција у сарадњи с украјинским властима и Европолом у Украјини ухапсила је двојицу осумњичених – 19-годишњег и 45-годишњег Украјинца.

Истражитељи у Аустрији открили су и могући мотив убиства.

Након што су искључили политички мотив, истрага је кренула у смјеру новца. Начелник Канцеларије криминалистичке полиције у Бечу, пуковник Герхард Винклер, објаснио је да је након напада из криптоновчаника жртве подигнут велики износ.

Надаље, једна од ухапшених особа имала је велику своту америчких долара. Полиција је открила и да смрт 21-годишњака пронађеног у запаљеном аутомобилу није прво мјесто злочина.

Према анализи посљедњих сати младог Украјинца, прво мјесто злочина било је у подземној гаражи луксузног хотела Софител, гдје га је прво свладало и брутално напало неколико мушкараца, што је видљиво на снимцима надзорних камера. Полиција је на тијелу 21-годишњака пронашла огромне опекотине и јасне знакове удараца.

Тијело му је било 80 посто изгорјело, објаснио је Винклер.

Младић је потом смјештен на задње сједиште Мерцедеса с украјинским регистарским ознакама и запаљен, очигледно како би се прикрили трагови.

Пуковник Винклер наводи гушење или топлотни удар као могуће узроке смрти. Чини се да је за паљење кориштен катализатор, а истражиоци су открили растопљени канистер бензина на задњем сједишту.

Остаци су на крају довели полицију до видеоснимка са бензинске пумпе у Бечу – и тиме до двојице осумњичених, који су убрзо након злочина побјегли у Украјину.

Према ријечима пуковника Винклера, двојица украјинских осумњичених неће бити изручена Аустрији, већ ће бити процесуирани у својој матичној земљи.

Случај ће бити пребачен из аустријског правосуђа у Украјину.

Убиство

Аустрија

Beč

