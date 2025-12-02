Настављено суђење за убиство Ане Волш

Извор:
Телеграф
02.12.2025
17:04
Настављено је суђење за убиство Ане Волш. Наредник Харишон Шмит из полицијске станице у Кохасету поново је на клупи за свједоке. Њега испитује тужилаштво.
Емитовани су аудио снимци који су снимљени током испитивања Брајана Волша у вези са почетним нестанком Ане Волш.
Док траже конкретне детаље о њеном кретању, посљедњем путу када ју је видио и њеним навикама у кориштењу мобилног телефона, полиција га је непрекидно питала да ли ју је на било који начин повриједио.
"Да ли сте учинили нешто да повриједите своју супругу?", упитао је један полицајац Волша.
"Не, никада не бих", одговорио је.
"Желим да проведем остатак живота са својом супругом".
Он је рекао да је Ана била дивна мајка, поред тога што је била дивна супруга, и да никада не би желио да "то одузме" њиховој дјеци.
Пороти је данас пуштено преосталих 30 минута снимка испитивања Брајана Волша. Волш је такође рекао истражиоцима да је у једном тренутку те ноћи, на дочеку Нове године, Ана послала фотографију себе и њиховог сина Вилу Фастоу, за којег тужиоци тврде да је имала аферу у Вашингтону.
Рекао је да није замјерио својој жени што је рано отишла да би се вратила у Вашингтон, јер су се посвађали око тога када је пропустила Дан захвалности и Бадње вече са породицом.
"Нисам хтио да направим исту грешку три пута", рекао је Волш у снимљеном интервјуу.
Такође је рекао да се наљутио на своју жену што је пропустила Дан захвалности, али је онда схватио да је "само тужан што не проводимо много времена заједно".
"И она је била тужна због тога, и то је било исцрпљујуће за обоје", рекао је Брајн, преноси ЦНН.
