Logo
Large banner

Норвешка гради најдужи и најдубљи подводни тунел на свијету

Извор:

Танјуг

02.12.2025

15:59

Коментари:

0
Најдужи подводни тунел у Норвешкој
Фото: YouTube/Screenshot/DesignZip

У Норвешкој се гради најдужи и најдубљи подводни тунел на свијету, који ће скратити вријеме путовања између већих градова и постати дио ауто-пута без трајеката дуж западне обале земље.

Тунел дуг 27 километара назван је Рогфаст, скраћено од "Рогаланд фастфорбинделсе", по региону у којем се налази и норвешкој ријечи за "фиксну везу", преноси Си-Ен-Ен.

Владимир Путин-27112025

Свијет

Путин: Русија се успјешно носи са спољним притиском на своју економију

На најдубљој тачки биће 392 метра испод нивоа мора.

Радови су почели у јануару 2018, али су обустављени крајем 2019. због очекиваних прекорачења трошкова.

Пројекат је обновљен крајем 2021, а завршетак тунела се очекује 2033. године и вриједеће око 25 милијарди норвешких круна (око двије милијарде евра).

- Тунел ће значајно побољшати повезаност дуж норвешке западне обале, стварајући бржу и поузданију везу између региона Ставангер и Хаугесунд - рекла је Ен Брит Моен, руководилац пројекта у компанији Сканска, која гради сјеверни дио тунела, најдубљи дио дужине девет километара.

aparati kocka pixabay

Градови и општине

Кладионица закукала након одлуке бх. града: Приход нам је 4 милиона

Замјеном тренутних трајектних веза, Рогфаст ће скратити вријеме путовања између Бергена и Ставагенера за око 40 минута, олакшавајући свакодневна путовања.

Тунел ће имати два одвојена цијевна пролаза са по двије саобраћајне траке, док ће на половини тунела бити двоструки кружни ток дубок 260 метара, повезан са тунелом који води до острва Квитсој.

Изградња тунела овакве дужине под морем захтијева напредне технолошке методе.

Радови се изводе истовремено са оба краја, с циљем да се двије грађевинске екипе споје у средини са маргином грешке од само пет центиметара, користећи ласерске мјернике и друге софистициране уређаје за праћење и креирање дигиталног модела тунела.

Снијег, пут

Друштво

АМС РС издао упозорење за возаче

Рогфаст се гради у оквиру обнове аутопута Е39 дуж западне обале, који је дугачак 1.100 километара и укључује седам трајеката, а којим се путује 21 сат.

Циљ је да се уклоне трајекти из саобраћаја тунелима и мостовима, чиме би путовање било преполовљено.

Тунел захтијева и мјере заштите од загађења ваздуха, са лонгитудиналном вентилацијом и системом за детекцију инцидената у реалном времену.

Иако ће затварање трајеката довести до губитка неких радних мјеста, Рогфаст ће побољшати приступ пословима, образовању и јавним услугама локалним заједницама, смањити логистичке трошкове и подстаћи економију и рибарство, нагласила је Моен.

илу-новац-27102025

Економија

ЦБ БиХ подсјећа: Мање од мјесец дана за замјену ових новчаница

Рогфаст ће бити дубљи од било ког подморског тунела у свијету, док су Сеикан тунел у Јапану и Тунел испод Ламанша, који су тренутно најдужи, знатно плићи.

Подијели:

Тагови:

Norveška

Тунел

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

horoskop astrologija

Занимљивости

Ова три хороскопска знака никад не пружају другу прилику

8 ч

0
Дарко Лазић шокирао признањем: ''Спавао сам са 358 жена, имам списак''

Сцена

Дарко Лазић шокирао признањем: ''Спавао сам са 358 жена, имам списак''

8 ч

0
Андроид добија знатно бржи Wi-Fi

Наука и технологија

Андроид добија знатно бржи Wi-Fi

8 ч

0
Додик: Из Сарајева покушавају да се перу, али неке прљавштине се никад не дају опрати

Република Српска

Додик: Из Сарајева покушавају да се перу, али неке прљавштине се никад не дају опрати

8 ч

21

Више из рубрике

Путин: Русија се успјешно носи са спољним притиском на своју економију

Свијет

Путин: Русија се успјешно носи са спољним притиском на своју економију

8 ч

0
Поред Могеринијеве, ухапшен и Стефано Санино

Свијет

Поред Могеринијеве, ухапшен и Стефано Санино

9 ч

0
Захарова о хапшењу Могеринијеве: ЕУ држи лекције другима, а милиони завршавају у приватним џеповима

Свијет

Захарова о хапшењу Могеринијеве: ЕУ држи лекције другима, а милиони завршавају у приватним џеповима

9 ч

0
Затвореник покушао самоубиство у ћелији, а када је пребачен у болницу искористио прилику за бијег

Свијет

Затвореник покушао самоубиство у ћелији, а када је пребачен у болницу искористио прилику за бијег

10 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

54

Ђокић за АТВ: Цијене струје у Српској остају најниже у региону

22

40

Завршен састанак Путина и Виткофа у Кремљу

22

37

Вук Караџић добија трг у Бечу

22

30

Тинејџер (16) из БиХ покушао да уђе у Њемачку са лажним документима

22

27

Које је идеално вријеме за вечеру током зиме?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner