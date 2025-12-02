Норвешка гради најдужи и најдубљи подводни тунел на свијету

Извор:
Танјуг
02.12.2025
15:59
У Норвешкој се гради најдужи и најдубљи подводни тунел на свијету, који ће скратити вријеме путовања између већих градова и постати дио ауто-пута без трајеката дуж западне обале земље.
Тунел дуг 27 километара назван је Рогфаст, скраћено од "Рогаланд фастфорбинделсе", по региону у којем се налази и норвешкој ријечи за "фиксну везу", преноси Си-Ен-Ен.
На најдубљој тачки биће 392 метра испод нивоа мора.
Радови су почели у јануару 2018, али су обустављени крајем 2019. због очекиваних прекорачења трошкова.
Пројекат је обновљен крајем 2021, а завршетак тунела се очекује 2033. године и вриједеће око 25 милијарди норвешких круна (око двије милијарде евра).
- Тунел ће значајно побољшати повезаност дуж норвешке западне обале, стварајући бржу и поузданију везу између региона Ставангер и Хаугесунд - рекла је Ен Брит Моен, руководилац пројекта у компанији Сканска, која гради сјеверни дио тунела, најдубљи дио дужине девет километара.
Замјеном тренутних трајектних веза, Рогфаст ће скратити вријеме путовања између Бергена и Ставагенера за око 40 минута, олакшавајући свакодневна путовања.
Тунел ће имати два одвојена цијевна пролаза са по двије саобраћајне траке, док ће на половини тунела бити двоструки кружни ток дубок 260 метара, повезан са тунелом који води до острва Квитсој.
Изградња тунела овакве дужине под морем захтијева напредне технолошке методе.
Радови се изводе истовремено са оба краја, с циљем да се двије грађевинске екипе споје у средини са маргином грешке од само пет центиметара, користећи ласерске мјернике и друге софистициране уређаје за праћење и креирање дигиталног модела тунела.
Рогфаст се гради у оквиру обнове аутопута Е39 дуж западне обале, који је дугачак 1.100 километара и укључује седам трајеката, а којим се путује 21 сат.
Циљ је да се уклоне трајекти из саобраћаја тунелима и мостовима, чиме би путовање било преполовљено.
Тунел захтијева и мјере заштите од загађења ваздуха, са лонгитудиналном вентилацијом и системом за детекцију инцидената у реалном времену.
Иако ће затварање трајеката довести до губитка неких радних мјеста, Рогфаст ће побољшати приступ пословима, образовању и јавним услугама локалним заједницама, смањити логистичке трошкове и подстаћи економију и рибарство, нагласила је Моен.
Рогфаст ће бити дубљи од било ког подморског тунела у свијету, док су Сеикан тунел у Јапану и Тунел испод Ламанша, који су тренутно најдужи, знатно плићи.
