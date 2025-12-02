ЦБ БиХ подсјећа: Мање од мјесец дана за замјену ових новчаница

Аутор:Стеван Лулић
02.12.2025
15:33
Коментари:0
Мање од мјесец дана остало је да се старе новчанице конвертибилне марке замијене, подсјетили су из Централне банке БиХ.
Како су навели, 31. децембар је рок за замјену новчаница конвертибилне марке апоена 10, 20, 50 и 100 КМ, пуштених у оптицај између 1998. и 2009. године у комерцијалним банкама.
Подсјећамо, ове новчанице престале су бити законско средство плаћања 31. децембра 2024. године.
Замјену је могуће обавити у свим комерцијалним банкама у БиХ, које располажу широком мрежом пословница широм БиХ.
Послије 31. децембра 2025. године замјену поменутих новчаница преузеће Централна банка БиХ на локацијама у Сарајеву (Маршала Тита 25) и Бањалуци (Видовданска 19). Процедура ће бити доступна од 1. јануара 2026. до 31. децембра 2035. године. До краја 2025. године ЦБ БиХ ће објавити детаљан акт којим ће бити регулисан поступак замјене новчаница у централним локацијама.
Сви подаци о повученим новчаницама, укључујући упутства за замјену, доступни су на званичној страници Централне банке БиХ.
